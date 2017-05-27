Всесвітній економічний форум спрогнозував глобальну кризу з пенсіями

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Дефіцит пенсійних фондів у всіх країнах до 2050 року в п'ять разів перевищить нинішній рівень річного ВВП світу.

До 2050 року кількість пенсіонерів в усьому світі перевищить 2 мільярди Андрій Товстиженко, DT.UA

Дефіцит пенсійних накопичень в світі до 2050 року досягне 428 трлн доларів. Це в п'ять разів вище сучасного рівня річного ВВП світу. Майбутня криза пов'язана з ростом тривалості життя і низькою результативністю інвестицій пенсійних фондів, повідомляє в своїй доповіді Всесвітній економічний форум (ВЕФ). Підвищення пенсійного віку в багатьох країнах представляється неминучим, наголошується в доповіді.

У зв'язку з цим експерти ВЕФ рекомендували світовим лідерам як можна швидше зайнятися цією проблемою. При підготовці доповіді ВЕФ вивчив перспективи великих країн з найбільшими пенсійними проблемами - США, Великобританії, Японії, Нідерландів, Канади та Австралії, а також ситуацію в Китаї та Індії - державах з найбільшою чисельністю населення.

У 2015 році розрив між пенсійними накопиченнями і потребами у виплатах в цих країнах оцінювався в 67 млрд доларів. З урахуванням інфляції і зростання зарплат розрив у розрахунку на душу населення становитиме 300 тис. доларів до 2050 року. У США дефіцит збільшиться з 28 трлн доларів в 2015 році до 137 трлн доларів, у Китаї - з 11 трлн доларів до 119 трлн доларів, в Індії - з 3 трлн доларів до 85 трлн доларів.

Розрахунки ВЕФ засновані на рекомендаціях Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), які полягають в тому, що пенсійні накопичення слід формувати таким чином, щоб дохід після виходу на пенсію становив 70% від доходу в активний період життя. У Великобританії пенсіонери можуть розраховувати в середньому на 38% менше, ніж у будь-якій з розвинутих країн. Середній показник для 35 держав ОЕСР складає 63%.

За оцінками ВЕФ, число людей старше 65 років збільшиться з 600 млн. у даний час до 2,1 млрд осіб в 2050 році. До 2066 25% населення світу буде більше 65 років.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував Верховній Раді прийняти проект пенсійної реформи, розроблений Кабміном, до кінця поточної сесії парламенту.

Нагадаємо, що проект пенсійної реформи, схвалений Кабінетом міністрів України, передбачає підвищення мінімального страхового стажу для отримання пенсії з 15 років до 25 років в 2018 році. Починаючи з 1 січня 2019 року людям, у яких страховий стаж становить 15 років, пенсія за віком призначатиметься в 65 років.

Ті ж громадяни, у яких відсутній страховий стаж тривалістю 15 років, матимуть право на призначення державної соціальної допомоги по досягненні 65 років виходячи із сукупного доходу сім'ї.