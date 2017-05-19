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Впливові республіканці підтримали резолюцію про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю – ЗМІ

19 травня в 09:37

У той же час, в Білому домі зазначили, що поки не розглядають такий варіант.

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В американському Сенаті обмірковують ймовірність визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю
newtortuga.com
Група впливових американських республіканців, серед яких екс-кандидат у президенти Марко Рубіо, підтримала резолюцію про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю. Резолюція передбачає також перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму, повідомляє CBN.

При цьому в адміністрації Дональда Трампа відзначили, що поки не збираються приймати такого рішення.

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Як повідомлялося, президент Дональд Трамп провів зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, запевнивши його в "нерозривних союзницьких відносинах" між двома країнами, і виключивши можливість для Ірану мати власну ядерну зброю.

За матеріалами: DT.UA
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Теги резолюція Єрусалим Ізраїль
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