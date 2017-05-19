Впливові республіканці підтримали резолюцію про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю – ЗМІ

У той же час, в Білому домі зазначили, що поки не розглядають такий варіант.

В американському Сенаті обмірковують ймовірність визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю newtortuga.com

Група впливових американських республіканців, серед яких екс-кандидат у президенти Марко Рубіо, підтримала резолюцію про. Резолюція передбачає також перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму, повідомляє CBN

При цьому в адміністрації Дональда Трампа відзначили, що поки не збираються приймати такого рішення.

резидент Дональд Трамп провів зустріч з прем'єр-міністром

, запевнивши його в "нерозривних союзницьких відносинах" між двома країнами, і виключивши можливість для Ірану мати власну ядерну зброю.

Як повідомлялося, п