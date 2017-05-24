Влада Венесуели запускає процес зміни конституції на тлі масштабних протестів опозиції

Мадуро пропонує змінити принцип формування парламенту на свою користь.
Мадуро хоче створити підконтрольний собі парламент
cont.ws
Президент Венесуели Ніколас Мадуро продовжує свій рух до зміни конституції, незважаючи на протести опозиції і масові заворушення
. Мадуро пропонує створити "конституційну асамблею" і провести для неї вибори, проте опозиція зазначає, що це лише спроба уникнути загальних виборів, пише DW
.
Орган, який пропонує створити Мадуро, буде підміняти функції парламенту, який налаштований опозиційно до нинішнього президента. При цьому принцип його формування передбачає третину делегатів від представників профспілок, об'єднань пенсіонерів і працівників, які перебувають під контролем партії Мадуро.
Нагадаємо, що з початку квітня у Венесуелі майже щодня проходять масові антиурядові демонстрації, в ході яких чинна влада вже затримали десятки учасників. Серед вимог учасників демонстрацій - дострокові вибори нового президента країни, повне відновлення прав парламенту Венесуели, а також запуск процесу відновлення економіки країни.
Детальніше про масові демонстрації у Венесуелі читайте у статті Віктора Каспрука "Венесуела — на межі громадянської війни" для тижневика "Дзеркало тижня. Україна".
За матеріалами:
DT.UA