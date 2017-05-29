Військова розвідка США підтвердила запуск ракети у КНДР

Військова розвідка США підтвердила запуск ракети в КНДР
Як повідомило Тихоокеанське командування ВМС США, e цей раз КНДР здійснила пуск балістичної ракети малої дальності, яка впала в Японське море. Ракета знаходилася в повітрі шість хвилин. Даний пуск не представляв небезпеки для США.
У заяві командування сказано, що США продовжують уважно відстежувати дії Пхеньяна, а також підтверджується "тверда прихильність забезпеченню безпеки наших союзників - Республіки Корея та Японії".
Президента США Дональда Трампа оперативно проінформували про ракетні випробування в КНДР.
"Уряд США в курсі. Президент проінформований", – повідомив журналістам представник Ради національної безпеки.
Раніше південнокорейська розвідка повідомила про проведення КНДР 29 травня чергових випробувань балістичної ракети.
У зв'язку з пуском ракети президент Республіки Корея Мун Чже Ін розпорядився екстрено скликати Раду безпеки о 7:30 за місцевим часом.
Перед цим в Пхеньян здійснив пуски ракет 14 і 21 травня, а 28 травня в Пхеньяні відзвітували про успішних випробуваннях нової системи протиповітряної оборони.Интерфакс , DT.UA ,