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Військова розвідка США підтвердила запуск ракети у КНДР

29 травня в 02:29

Військова розвідка США підтвердила запуск ракети в КНДР

КНДР ракета запуск испытание EPA
КНДР здійснила запуск ракети малої дальності
EPA / KCNA
Американська військова розвідка підтвердила, що Північна Корея 29 травня провела чергові ракетні випробування.

Як повідомило Тихоокеанське командування ВМС США, e цей раз КНДР здійснила пуск балістичної ракети малої дальності, яка впала в Японське море. Ракета знаходилася в повітрі шість хвилин. Даний пуск не представляв небезпеки для США.

У заяві командування сказано, що США продовжують уважно відстежувати дії Пхеньяна, а також підтверджується "тверда прихильність забезпеченню безпеки наших союзників - Республіки Корея та Японії".

Президента США Дональда Трампа оперативно проінформували про ракетні випробування в КНДР.

"Уряд США в курсі. Президент проінформований", – повідомив журналістам представник Ради національної безпеки.

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Раніше південнокорейська розвідка повідомила про проведення КНДР 29 травня чергових випробувань балістичної ракети.

У зв'язку з пуском ракети президент Республіки Корея Мун Чже Ін розпорядився екстрено скликати Раду безпеки о 7:30 за місцевим часом.

Перед цим в Пхеньян здійснив пуски ракет 14 і 21 травня, а 28 травня в Пхеньяні відзвітували про успішних випробуваннях нової системи протиповітряної оборони.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
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Теги КНДР Корея Пхеньян випробування США
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