Вірус вразив комп'ютерну мережу МВС Росії – ЗМІ

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Також вірус пошкодив комп'ютери Слідчого комітету і стільникового компанії "Мегафон".

Комп'ютерний вірус заблокував мережу МВС РФ

Комп'ютерний вірус вразив внутрішню мережеву систему МВС Росії, повідомили "Варламов.ру" кілька джерел, знайомих з ситуацією.

Можливо, мова йде про вірус WCry (також відомому як WannaCry або WannaCryptor), який шифрує файли користувача, змінює їх розширення (приблизно на .WNCRY) і просить купити спеціальний розшифровувача за биткоины, інакше файли будуть видалені.

За даними "Газета.ру", вірус вразив мережі Слідчого комітету. "Атаці піддалися комп'ютери по всій Росії. Вірус блокує екран комп'ютера і шифрує файли на жорсткому диску", – повідомило джерело видання.

Російська стільникова компанія "Мегафон" також зазнала хакерської атаки, повідомили "Медузі" кілька співробітників компанії.

У листопаді 2014 року експерты в області комп'ютерної безпеки виявили виключно складний шпигунський вірус, об'єктом дії якого є, перш за все, Росія і Саудівська Аравія. Програма під умовною назвою Regin використовується з 2008 року і дозволяє незаконним чином збирати відомості про урядах, компаніях, дослідних інститутах та окремих людей.