Топ Новини
<
>

"Вірус-вимагач" приніс своїм творцям 42 тисячі доларів

15 травня в 09:11

При цьому гроші залишаються на акаунтах не знятими.

Компьютерный вирус
Вірус WCry, незважаючи на свою масштабність, приніс своїм творцям 42 тисячі доларів
Європейські правоохоронні органи відстежують дані про переказ грошей творцям комп'ютерного вірусу WannaCry, який заблокував десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу. Зараз здирникам вдалося отримати 42 тисячі доларів, повідомляє The Times.

Правоохоронці зафіксували вже 110 переказів цих коштів між рахунками, однак досі зловмисники не зважилися їх зняти.

Читайте також: Спецслужби попередили про нову загрозу "вірусу-здирника"
Мова йде про вірус WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor). Він шифрує файли на комп'ютері і вимагає викуп у биткоїнах за відновлення доступу до інформації. У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої програми WannaCry.

Комп'ютерний вірус заблокував не менше 57 тисяч пристроїв в 74 країнах по всьому світу, включаючи Україну, повідомляють міжнародні антивірусні компанії.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги вірус гроші операція зловмисники правоохоронці
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ