"Вірус-вимагач" приніс своїм творцям 42 тисячі доларів

При цьому гроші залишаються на акаунтах не знятими.

Вірус WCry, незважаючи на свою масштабність, приніс своїм творцям 42 тисячі доларів

Європейські правоохоронні органи відстежують дані про переказ грошей творцям комп'ютерного вірусу, який заблокував десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу. Зараз здирникам вдалося отримати 42 тисячі доларів, повідомляє The Times

Правоохоронці зафіксували вже 110 переказів цих коштів між рахунками, однак досі зловмисники не зважилися їх зняти.

Мова йде про вірус WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor). Він шифрує файли на комп'ютері і вимагає викуп у биткоїнах за відновлення доступу до інформації. У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої програми WannaCry.

Комп'ютерний вірус заблокував не менше 57 тисяч пристроїв в 74 країнах по всьому світу, включаючи Україну, повідомляють міжнародні антивірусні компанії.