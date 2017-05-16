"Вірус-вимагач" може мати північнокорейське походження – Reuters

Експерти з різних країн вказують на слід КНДР в програмі.
Групу Lazarus асоціюють зі співпрацею з Північною Кореєю. Про подібне походження коду заявили відразу три компанії, серед яких американська Symantec, російська "Лабораторія Касперського" та ізраїльська Intezer Labs.
Мова йде про вірус WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor). Він шифрує файли на комп'ютері і вимагає викуп у биткоїнах за відновлення доступу до інформації. У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої програми WannaCry.DT.UA