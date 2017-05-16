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"Вірус-вимагач" може мати північнокорейське походження – Reuters

16 травня в 10:19

Експерти з різних країн вказують на слід КНДР в програмі.

Компьютерный вирус
WannaCry може виявитися розробкою КНДР
Експерти з кібербезпеки знайшли технічні докази того, що вірус WannaCry може мати відношення до КНДР.  Вірус, що заразив більше 300 тисяч комп'ютерів, має частини коду, які раніше з'являлися в інших програмах групи Lazarus, повідомляє Reuters, посилаючись на експертів сфери кібербезпеки.

Групу Lazarus асоціюють зі співпрацею з Північною Кореєю. Про подібне походження коду заявили відразу три компанії, серед яких американська Symantec, російська "Лабораторія Касперського" та ізраїльська Intezer Labs.

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Раніше повідомлялося, що фрагменти програмного коду, які використовуються у вірусі WannaCrypt, були отримані з комп'ютерних програм Агентства національної безпеки США.

Мова йде про вірус WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor). Він шифрує файли на комп'ютері і вимагає викуп у биткоїнах за відновлення доступу до інформації. У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої програми WannaCry.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вірус КНДР кібервійна інформація
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