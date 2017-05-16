"Вірус-вимагач" може мати північнокорейське походження – Reuters

Експерти з різних країн вказують на слід КНДР в програмі.

WannaCry може виявитися розробкою КНДР

Експерти з кібербезпеки знайшли технічні докази того, що вірус WannaCry може мати відношення до КНДР., що заразив більше 300 тисяч комп'ютерів, має частини коду, які раніше з'являлися в інших програмах групи Lazarus, повідомляє Reuters , посилаючись на експертів сфери кібербезпеки.

Групу Lazarus асоціюють зі співпрацею з Північною Кореєю. Про подібне походження коду заявили відразу три компанії, серед яких американська Symantec, російська "Лабораторія Касперського" та ізраїльська Intezer Labs.

Раніше повідомлялося, що фрагменти програмного коду, які використовуються у вірусі WannaCrypt, були

Мова йде про вірус WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor). Він шифрує файли на комп'ютері і вимагає викуп у биткоїнах за відновлення доступу до інформації. У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої програми WannaCry.