Вихід США з Паризької угоди підриває зусилля щодо забезпечення глобальної безпеки – Гутерріш

Генсек ООН висловив позицію щодо виходу США з Паризького угоди по клімату.

Гутерріш розкритикував рішення Трампа EPA

Рішення США вийти з Паризької угоди щодо клімату підриває зусилля міжнародного співтовариства щодо скорочення обсягу викидів парникових газів і забезпечення глобальної безпеки, вважає генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Згідно заяві Генсека, з якою виступив його прес-секретар Стефан Дюжаррик, в 2015 році Паризьку угоду схвалили всі держави світу, оскільки вони визнали загрозу, яку представляють собою наслідки зміни клімату. Вони також оцінили можливості, які відкриваються перед міжнародним співтовариством у результаті об'єднання зусиль у протистоянні цій загрозі, повідомляє Центр новин ООН.

У заяві йдеться про те, що країни світу вже готові розпочати реалізацію заходів, передбачених угодою. Глава ООН висловив упевненість в тому, що міста, штати і приватні підприємства США, а також інші держави планети будуть працювати у напрямку низьковуглецевої і стійкої економіки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США виходять з Паризької угоди про клімат, укладеної в 2015 році.