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Відновлення авіасполучення між Росією і Єгиптом відкладено на невизначений термін

13 травня в 08:12

Єгипет не запросив російських інспекторів на свої аеропорти.

Аэропорт Египет
Коли російські літаки полетять в Єгипет - знову не ясно
speakland.net
Відновлення авіасполучення між Росією і Єгиптом відкладається на невизначений термін. Вся справа в тому що призупинився діалог про присутність єгипетських аеропортах російських фахівців з авіаційної безпеки та неусунуті претензії щодо безпечної експлуатації терміналів.

"Єгипетська сторона більше не демонструє готовності до пошуку компромісу у частині присутності у місцевих аеропортах російських фахівців з авіаційної безпеки, мотивуючи це здатність власними силами забезпечувати безпеку, у тому числі російських туристів, що суперечить підготовленим раніше проектом відповідного меморандуму", - повідомив "Інтерфаксу" джерело, знайоме з ситуацією.

За даними джерела, Росія так і не отримала від Єгипту чергового запрошення на проведення інспекції дотримання норм безпеки в місцевих аеропортах.

"Таким чином, зберігаються побоювання, що висловлені раніше претензії по частині безпеки усунені досі не були", - сказав джерело.

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Нагадаємо, Росія призупинила авіасполучення з Єгиптом в листопаді 2015 року після катастрофи російського літака A321 на Синайському півостровіВсі 224 людини, що знаходилися на борту, загинули.

За матеріалами: Интерфакс
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