Відновлення авіасполучення між Росією і Єгиптом відкладено на невизначений термін

Єгипет не запросив російських інспекторів на свої аеропорти.
"Єгипетська сторона більше не демонструє готовності до пошуку компромісу у частині присутності у місцевих аеропортах російських фахівців з авіаційної безпеки, мотивуючи це здатність власними силами забезпечувати безпеку, у тому числі російських туристів, що суперечить підготовленим раніше проектом відповідного меморандуму", - повідомив "Інтерфаксу" джерело, знайоме з ситуацією.
За даними джерела, Росія так і не отримала від Єгипту чергового запрошення на проведення інспекції дотримання норм безпеки в місцевих аеропортах.
"Таким чином, зберігаються побоювання, що висловлені раніше претензії по частині безпеки усунені досі не були", - сказав джерело.
Нагадаємо, Росія призупинила авіасполучення з Єгиптом в листопаді 2015 року після катастрофи російського літака A321 на Синайському півострові. Всі 224 людини, що знаходилися на борту, загинули.Интерфакс