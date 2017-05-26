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Від авіаудару по Мосулу загинуло більше ста мирних жителів – Пентагон

26 травня в 01:10

Удар був нанесений по будинку, де ховалися снайпери ІДІЛ.

 
Мосул 3
Від авіаудару загинуло 100 людей
Iraqi News
Понад сто мирних жителів Мосула загинуло в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в березні цього року, говориться в заяві Пентагону.

Американські військові встановили загибель в результаті розслідування, яке встановило, що удар був нанесений по будівлі, в якому ховалися два снайпера ІДІЛ. За даними Пентагону, сили коаліції не знали, що на нижніх поверхах будівлі знаходилися мирні жителі.
 
Генерал ВПС США Меттью Айлер повідомив, що в результаті авіаудару загинули 101 осіб, що знаходиться всередині будівлі. Ще четверо загиблих - люди з сусідніх будівель. Айлер також додав, що в даний момент ще 36 людей вважаються зниклими без вести.

18 січня урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІДІЛ зі східної частині Мосула і встановлення повного контролю над східним берегом річки Тигр в місті.

20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.

За матеріалами: Reuters
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Теги Ірак коаліція США Пентагон будівлі загинув жителі авіа війська витіснення військові
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