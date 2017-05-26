Від авіаудару по Мосулу загинуло більше ста мирних жителів – Пентагон

Американські військові встановили загибель в результаті розслідування, яке встановило, що удар був нанесений по будівлі, в якому ховалися два снайпера ІДІЛ. За даними Пентагону, сили коаліції не знали, що на нижніх поверхах будівлі знаходилися мирні жителі.



Генерал ВПС США Меттью Айлер повідомив, що в результаті авіаудару загинули 101 осіб, що знаходиться всередині будівлі. Ще четверо загиблих - люди з сусідніх будівель. Айлер також додав, що в даний момент ще 36 людей вважаються зниклими без вести.