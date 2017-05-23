Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне

Внаслідок вибухів загинули 22 людини, ще 59 отримали поранення.

Вночі з 22 на 23 травня під час концерту американської виконавиці Аріани Гранде на стадіоні в Манчестері прогримів вибух. Тоді на стадіоні перебувало близько 21 тисячі осіб, більшість з яких були діти. ZN.UA зібрав інформацію по трагедії.

Винуватець теракту

Відразу після вибуху поліція повідомила, що основною версією розслідування є теракт. Пізніше правоохоронці встановили, що нападник був один і, швидше за все, він загинув одразу після вибуху. Поліція заявляє, що у нападника був саморобний вибуховий пристрій, який вибухнув під час концерту. Незважаючи на заяви про те, що нападник, найімовірніше, діяв сам, поліція перевіряє його можливих спільників. Відразу після вибуху всі дороги навколо стадіону були перекриті, а поліція Манчестера запрацювала в посиленому режимі.

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт в Манчестері.

Жертви вибуху

Першими даними про кількість жертв було повідомлення про 19 загиблих і не менше 50 поранених, проте співробітники рятувальних служб відзначали можливість зростання жертв і можливість неточності підрахунків. Пізніше швидка допомога заявила про 59 поранених, які потрапили до них. Після цього поліція заявила про 22 загиблих, не називаючи числа поранених. Наголошується, що серед загиблих є діти.

Відразу після вибуху багато відвідувачів концерту розбіглися в різні сторони від стадіону, внаслідок чого батьки не могли знайти своїх дітей. Місцеві жителі, які живуть в перекритій частині міста або біля неї, пустили у соцмережі флешмоб пропозицією переночувати у них тим, хто не зміг дістатися додому.

Міністерство закордонних справ України відзначило, що серед постраждалих українців немає.

Реакція на теракт

Першою відреагувала прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, якаі скликала екстрену нараду ради безпеки. Після цього з'явилася інформація, що партія Мей припиняє свою виборчу кампанію. Пізніше про припинення своєї виборчої кампанії сказали і інші основні партії, серед яких Шотландська національна партія, Лейбористи, а також Ліберальні демократи.

Свої співчуття висловили лідери різних держав, серед яких прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп. Філіп зазначив, що "самий підлий з видів тероризму" знову заявив про себе, нагадавши атаки в Парижі, що відбулися рік тому.

Підтримку британцям висловили лідери міжнародних організацій та союзів. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловив свої співчуття Британії та зазначив про підтримку Альянсом країни в боротьбі з тероризмом. Глава Європейської Ради Дональд Туск також висловив Британії співчуття і зазначив, що подумки європейці зараз разом з жертвами теракту.

Президент України Петро Порошенко також висловив підтримку і співчуття Великобританії у зв'язку з терактом в Манчестері.