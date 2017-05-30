Верховний суд Малайзії розгляне справу про вбивство брата лідера КНДР

Громадянок Індонезії і В'єтнаму можуть засудити до смертної кари через повішення.

У Малайзії будуть судити обвинувачених у вбивстві Кім Чон Нама paulmhill / Depositphotos

У Верховний суд Малайзії на розгляд надійшла , брата лідера КНДР. Справу передано до суду нижчої інстанції малайзійського штату Селангор, сказано в заяві судових органів.

Основними підозрюваними у справі проходять 25-річна громадянка Індонезії Сіті Айсіа, а також 29-річна громадянка В'єтнаму Доан Тхі Хуонг. Згідно з місцевим законодавством, максимальне покарання за подібний злочин - смертна кара через повішення. При цьому подібні вироки може виносити тільки Верховний суд, пише "ТАСС".

Як повідомлялося раніше, поліція Малайзії встановила, чим саме вбили Кім Чен Нама – брата лідера КНДР Кім Чен Ина. З'ясувалося, що це була отруйна речовина нервово-паралітичної дії.

Раніше в корейських ЗМІ з'явилася інформація, що спецслужби КНДР могли вбити Кім Чен Нама через його конфлікт з братом на ґрунті поділу спадщини їх батька Кім Чен Іра.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.