"Велика сімка" зайшла в глухий кут у питанні клімату

Президент США Дональд Трамп не змінив свого негативного ставлення до Паризької кліматичного угоди.
"Позиція США залишається невирішеним питанням. Інші держави підтвердили свою повну згоду з угодою", – повідомив журналістам прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні.
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, у свою чергу, розповіла про суперечку між учасниками переговорів. За її словами, глави держав "дуже інтенсивно обмінювалися думками".
Радник Трампа Гері Кон повідомив, що погляди президента США з питань клімату ще формуються, і що він, у будь-якому випадку, прийме найоптимальніше для Сполучених Штатів рішення.
Під час виборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово обіцяв вивести США з Паризької кліматичної угоди, називаючи проблему зміни клімату "помилковою".
Як повідомлялося, 12 грудня 2015 року, після двох тижнів переговорного процесу учасники кліматичного саміту ООН у Парижі прийняли підсумкову кліматичну угоду, яка має прийти на зміну Кіотському протоколу. Підсумковий документ визначає обсяги викидів парникових газів після 2020 року, а також заходи щодо запобігання зміни клімату.
Докладніше про угоду читайте в колонці колишнього генерального секретаря ООН Пан Гі Муна в "Дзеркалі тижня. Україна".DT.UA