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В Єгипті бойовики обстріляли автобуси з коптськими паломниками, є жертви

26 травня в 15:22

Внаслідок атаки загинули 26 людей, ще 25 осіб травмовані.

Египет пирамиды
Єгипетські копти знову стали жертвами смертоносної атаки
Naked Science
Група коптських християн в Єгипті зазнала атаки озброєних бойовиків, повідомляє агентство Reuters із посиланням на медичні джерела.

Копти їхали на двох автобусах і невеликій вантажівці в монастир Святого Самуїла Сповідника в єгипетській мухафазі (адміністративно-територіальній одиниці Єгипту – ред.) Мінья. Згідно з даними порталу Al-al Yawm-Sabi, паломники прибули в Мінью з сусідньої провінції Бені-Суейф.

Бойовики в масках і зі зброєю зупинили їх на дорозі, що веде в монастир, і відкрили вогонь по транспортних засобах, поранивши і вбивши щонайменше 51 людину.

Раніше губернатор мухафази Мінья Ессам аль-Бедайві повідомив про 23 загиблих і 25 поранених.

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Нагадаємо, 9 квітня в Єгипті пролунали чотири вибухи. В місті Танта терористи атакували коптську церкву і центр підготовки поліцейських. Пізніше вибух пролунав у храмі в Олександрії, потім в місті спрацювала ще одна бомба. Жертвами теракту стали 45 людей, більше 100 отримали поранення .

Відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Єгипет копти бойовики монастир паломники
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