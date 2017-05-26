В Єгипті бойовики обстріляли автобуси з коптськими паломниками, є жертви

Внаслідок атаки загинули 26 людей, ще 25 осіб травмовані.
Копти їхали на двох автобусах і невеликій вантажівці в монастир Святого Самуїла Сповідника в єгипетській мухафазі (адміністративно-територіальній одиниці Єгипту – ред.) Мінья. Згідно з даними порталу Al-al Yawm-Sabi, паломники прибули в Мінью з сусідньої провінції Бені-Суейф.
Бойовики в масках і зі зброєю зупинили їх на дорозі, що веде в монастир, і відкрили вогонь по транспортних засобах, поранивши і вбивши щонайменше 51 людину.
Раніше губернатор мухафази Мінья Ессам аль-Бедайві повідомив про 23 загиблих і 25 поранених.
Нагадаємо, 9 квітня в Єгипті пролунали чотири вибухи. В місті Танта терористи атакували коптську церкву і центр підготовки поліцейських. Пізніше вибух пролунав у храмі в Олександрії, потім в місті спрацювала ще одна бомба. Жертвами теракту стали 45 людей, більше 100 отримали поранення .
Відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".DT.UA