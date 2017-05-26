В Єгипті бойовики обстріляли автобуси з коптськими паломниками, є жертви

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Внаслідок атаки загинули 26 людей, ще 25 осіб травмовані.

Єгипетські копти знову стали жертвами смертоносної атаки Naked Science

Групазазнала атаки озброєних бойовиків, повідомляє агентство Reuters із посиланням на медичні джерела.

Копти їхали на двох автобусах і невеликій вантажівці в монастир Святого Самуїла Сповідника в єгипетській мухафазі (адміністративно-територіальній одиниці Єгипту – ред.) Мінья. Згідно з даними порталу Al-al Yawm-Sabi, паломники прибули в Мінью з сусідньої провінції Бені-Суейф.

Бойовики в масках і зі зброєю зупинили їх на дорозі, що веде в монастир, і відкрили вогонь по транспортних засобах, поранивши і вбивши щонайменше 51 людину.

Раніше губернатор мухафази Мінья Ессам аль-Бедайві повідомив про 23 загиблих і 25 поранених.

Нагадаємо, 9 квітня в Єгипті пролунали чотири вибухи. В місті Танта терористи атакували коптську церкву і центр підготовки поліцейських. Пізніше вибух пролунав у храмі в Олександрії, потім в місті спрацювала ще одна бомба. Жертвами теракту стали 45 людей, більше 100 отримали поранення .

Відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".