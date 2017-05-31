В українському блокуванні соцмереж Росії є сенс - WSJ

Експерти з кібербезпеки пояснили, як Москва може використовувати "Вконтакте" і "Однокласники" в кібервійні.

Україна робить правильно, коли блокує російські соцмережі в розпал кібервійни. depositphotos.com / Vadymvdrobot

Україна пішла на радикальний крок у кібервійні з, коли заблокувала російську версію Facebook для своїх користувачів.

Про це пише американське видання Wall Street Journal, лояльне до Республіканської партії.

"Вконтакте" і "Однокласники" були популярними в Україні, як і в інших пострадянських країнах. В Києві своє рішення пояснили тим, що ці сайти служать російській пропаганді. Експерти з кібербезпеки зі свого боку, додають, що соцмережі становлять ще більшу небезпеку, ставши стартовими майданчиками для хакерських атак.

За словами фахівців, соціальні мережі дозволяють хакерам збирати особисті дані про людей, який збираються атакувати, а також як платформу для розміщення шкідливих програм.

"В Україні подібні атаки могли мати смертельний характер", - йдеться в статті.

Після того, як на Сході України почалася війна, американська компанія з кібербезпеки CrowdStrike виявила, що російські хакери, пов'язані з групою APT 28 розповсюдили через "Вконтакте" вірус в програмі для Android. Швідлива програма проникла в програмне забезпечення для українських артилеристів, яке розробив Ярослав Шерстюк. Програма дозволяла розрахувати дані для наведення українських гаубиць. Однак, російський вірус дозволив зламати програму і визначати місце розташування української артилерії, щоб потів російські сили могли завдати по ним удар.

Видання пише, що торік російські хакери намагалися навіть вивести з ладу електропідстанцію в Києві. Інша кібершпіонська група з Росії Sandworm влаштувала атаку на електромережу в Західній Україні. Про це виданню розповів аналітик компанії FireEye Джон Халтквіст.

"Випадки в Україні дають можливість отримати інформацію про ворога до того, як він влаштує нові атаки на Заході", - зауважив американський експерт.

За його словами, що шкідливий код Sandworm, який виявили в Україні, був помічений і в елетроенергетичній мережі США.

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.

29 травня співробітники СБУ провели обшуки в офісах компанії "Яндекс" в Києві та Одесі.