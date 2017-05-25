В Румунії будуть судити дочку екс-президента Бесеску

У цій же справі проходять головний помічник екс-президента і колишній міністр туризму і регіонального розвитку країни.

Одним з обвинувачених по масштабній корупційній справі проходить дочка екс-президента Румунії Андрій Товстиженко, DT.UA

Дочка колишнього президентаТраяна Бесеску стане однією з підсудних у справі в шахрайстві, підкуп і корупційних махінаціях у фінансуванні виборчої кампанії в 2009 році. У цьому ж обвинуваченими також є головний помічник Бесеску і екс-міністр туризму і регіонального розвитку Румунії, повідомляє AP

Бесеску, який був президентом країни з 2004 по 2014 року, відмовився давати коментар з цього приводу.

Нагадаємо, 1 лютогоОдне з розпоряджень передбачає зняття судимостей з засуджених до умовних термінів. Крім того, амністії підлягають засуджені за корупційні злочини на строк до п'яти років, а також матері неповнолітніх дітей. Згідно однієї з постанов, державний чиновник не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо нанесений їм збиток не перевищує суму в 50 тисяч євро.

Ініціативи уряду викликали масове невдоволення громадян. В протестах в Бухаресті та інших румунських містах взяли участь сотні тисяч осіб.

Після цього, уряд Румунії прийняв рішення скасувати свою скандальну постанову про декриміналізацію низки корупційних злочинів та амністію для засуджених корупціонерів.