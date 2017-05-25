В Румунії будуть судити дочку екс-президента Бесеску

У цій же справі проходять головний помічник екс-президента і колишній міністр туризму і регіонального розвитку країни.
Одним з обвинувачених по масштабній корупційній справі проходить дочка екс-президента Румунії
Андрій Товстиженко, DT.UA
Дочка колишнього президента Румунії
Траяна Бесеску стане однією з підсудних у справі в шахрайстві, підкуп і корупційних махінаціях у фінансуванні виборчої кампанії в 2009 році. У цьому ж обвинуваченими також є головний помічник Бесеску і екс-міністр туризму і регіонального розвитку Румунії, повідомляє AP
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Бесеску, який був президентом країни з 2004 по 2014 року, відмовився давати коментар з цього приводу.
Нагадаємо, 1 лютого уряд Румунії прийняв постанову про амністію корупціонерів.
Одне з розпоряджень передбачає зняття судимостей з засуджених до умовних термінів. Крім того, амністії підлягають засуджені за корупційні злочини на строк до п'яти років, а також матері неповнолітніх дітей. Згідно однієї з постанов, державний чиновник не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо нанесений їм збиток не перевищує суму в 50 тисяч євро.
Ініціативи уряду викликали масове невдоволення громадян. В протестах в Бухаресті та інших румунських містах взяли участь сотні тисяч осіб.
Після цього, уряд Румунії прийняв рішення скасувати свою скандальну постанову про декриміналізацію низки корупційних злочинів та амністію для засуджених корупціонерів.
За матеріалами:
DT.UA