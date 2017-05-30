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В результаті теракту в Багдаді загинули 13 осіб

30 травня в 03:52

У центрі іракської столиці вибухнув замінований автомобіль.

взрыв
Близько багдадського кафе підірвали автомобіль, багато загиблих
У столиці Іраку Багдаді в ніч на вівторок, 30 травня, стався теракт, в результаті якого загинули 13 людей, ще 24 отримали поранення.

Теракт стався в жвавому районі центру міста, біля популярного серед багдадців кафе вибухнув замінований автомобіль, повідомляє АВС. Зараз у мусульман місяць Рамадан, вдень вони постять, а з настанням темряви виходять на вулиці, в кафе і ресторани.

Відповідальність за теракт взяло на себе ИГИЛ.

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В кінці березня цього року в Багдаді в схожому теракті загинули 17 осіб, кілька десятків іракців отримали поранення.

За матеріалами: DT.UA
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