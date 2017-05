В результаті теракту в Багдаді загинули 13 осіб

У столиці Іраку Багдаді в ніч на вівторок, 30 травня, стався теракт, в результаті якого загинули 13 людей, ще 24 отримали поранення.

Теракт стався в жвавому районі центру міста, біля популярного серед багдадців кафе вибухнув замінований автомобіль, повідомляє АВС. Зараз у мусульман місяць Рамадан, вдень вони постять, а з настанням темряви виходять на вулиці, в кафе і ресторани.

JUST IN: Video shows aftermath of car bomb that exploded outside Baghdad ice cream shop, killing at least 10 people. https://t.co/6KThfMOhSe pic.twitter.com/bS32jZ90cw