В ООН засудили теракт в Манчестері

Генсек ООН заявив про солідарність з урядом і народом Великобританії.

Генсек ООН назвав жахливим теракт в Манчестері UNHCR/Flickr

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і Рада безпеки організації рішуче засудили "жахливий" терористичний акт, який стався в Манчестері.

Як повідомляє Центр новин ООН, генсек організації заявив про свою солідарність з народом і урядом Великобританії, висловив сподівання, що винні у скоєнні теракту будуть покарані, висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

Також Рада безпеки ООН рішуче засудив теракт в Манчестері і хвилиною мовчання вшанував пам'ять загиблих", - сказано в повідомленні.

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. До справжнього моменту кількість загиблих в результаті вибуху на стадіоні Manchester Arena досягла 22 осіб. За даними посольства України у Великобританії, громадян України серед постраждалих немає.

Більше подробиць про теракт у Великобританії читайте в публікації "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".