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В Італії футбольні фанати влаштували тисняву на площі, є постраждалі

4 червня в 11:47

Травми отримали понад 600 осіб, семирічний хлопчик знаходиться в критичному стані.

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Вечір футболу в Італії закінчився сумно
В Італії внаслідок тисняви на площі Сан-Карло в Турині постраждали більше шести сотень людей, повідомляє сайт torino.repubblica.it.

Люди зібралися на площі, щоб подивитися трансляцію футбольного матчу "Ювентус" - "Реал". Після завершення матчу один з уболівальників запустив петарду і вигукнув, що це бомба. Налякані гуркотом люди в паніці почали залишати площу.

У штовханині і тисняві багато людей падали, семирічна дитина отримала травми голови і грудної клітини. В даний час хлопчик знаходиться в лікарні у критичному стані.

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Нагадаємо, 3 червня в Кардіффі (Уельс) відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів між італійським "Ювентусом" та іспанським "Реалом". "Реал" розгромив "Ювентус" з рахунком 1:4 і виграв Лігу чемпіонів.

За матеріалами: 112 Україна
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Теги площа Італія футбол травми
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