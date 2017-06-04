В Італії футбольні фанати влаштували тисняву на площі, є постраждалі

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Травми отримали понад 600 осіб, семирічний хлопчик знаходиться в критичному стані.

Вечір футболу в Італії закінчився сумно

В Італії внаслідок тисняви на площі Сан-Карло в Турині, повідомляє сайт torino.repubblica.it

Люди зібралися на площі, щоб подивитися трансляцію футбольного матчу "Ювентус" - "Реал". Після завершення матчу один з уболівальників запустив петарду і вигукнув, що це бомба. Налякані гуркотом люди в паніці почали залишати площу.

У штовханині і тисняві багато людей падали, семирічна дитина отримала травми голови і грудної клітини. В даний час хлопчик знаходиться в лікарні у критичному стані.

Un petardo e tra la folla di tifosi in piazza San Carlo a #Torino è scoppiato il panico. Ecco il momento in cui è iniziato tutto. pic.twitter.com/Icy0auNyEX — Sky TG24 (@SkyTG24) 4 червня 2017 р.

Нагадаємо, 3 червня в Кардіффі (Уельс) відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів між італійським "Ювентусом" та іспанським "Реалом". "Реал" розгромив "Ювентус" з рахунком 1:4 і виграв Лігу чемпіонів.