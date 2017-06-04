В Італії футбольні фанати влаштували тисняву на площі, є постраждалі

Травми отримали понад 600 осіб, семирічний хлопчик знаходиться в критичному стані.
Люди зібралися на площі, щоб подивитися трансляцію футбольного матчу "Ювентус" - "Реал". Після завершення матчу один з уболівальників запустив петарду і вигукнув, що це бомба. Налякані гуркотом люди в паніці почали залишати площу.
#UltimOra #Torino, sale a un migliaio il numero dei feriti in piazza San Carlo #Canale50 https://t.co/0kxapzvQk0 pic.twitter.com/wBPYCudcNd— Sky TG24 (@SkyTG24) 4 червня 2017 р.
У штовханині і тисняві багато людей падали, семирічна дитина отримала травми голови і грудної клітини. В даний час хлопчик знаходиться в лікарні у критичному стані.
Un petardo e tra la folla di tifosi in piazza San Carlo a #Torino è scoppiato il panico. Ecco il momento in cui è iniziato tutto. pic.twitter.com/Icy0auNyEX— Sky TG24 (@SkyTG24) 4 червня 2017 р.
Нагадаємо, 3 червня в Кардіффі (Уельс) відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів між італійським "Ювентусом" та іспанським "Реалом". "Реал" розгромив "Ювентус" з рахунком 1:4 і виграв Лігу чемпіонів.112 Україна