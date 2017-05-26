В Італії до саміту "Великої сімки" готують морозиво на честь Трампа

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Новий десерт виконаний у формі прапора США і називається "The Trump cup".

Трамп став кумиром італійських кондитерів Gage Skidmore / Flickr

В італійському місті Таорміна на східному узбережжі Сицилії, на честь(G7), придумали особливий десерт, повідомляє Telegraph

На честь президента США Донадльда Трампа у кафе-джелатерії "Fanaberia" почали виготовляти морозиво під назвою "The Trump cup". Три шару десерту пофарбовані в червоний, синій і білий кольори, що символізують прапор США, у той самий час інший елемент ласощів повинен символізувати зачіску президента.

"Цукор буде жовтогарячим або жовтим. Ми використовуємо місцевий мигдаль для білого шару і лісову суницю зі схилів Етни – для червоного. Це дуже сицилійське творіння", - розповіла журналістам власниця закладу.

Нагадаємо, у п'ятницю, 26 травня, у місті Таорміна збираються лідери країн "Великої сімки", щоб обговорити боротьбу з тероризмом, вихід Британії з ЄС і міграційну кризу. У саміті візьмуть участь канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент США Дональд Трамп, лідер Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, голова британського уряду Тереза Мей і прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні.

Раніше Велика сімка була Великою вісімкою, але з неї виключили Росію.