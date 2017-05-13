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В Італії до 16 років в'язниці засудили капітана круїзного лайнера Costa Concordia

13 травня в 03:28


Costa Concordia було найбільшим в історії пасажирським судном, що затонуло. 

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При катастрофі лайнера загинули 32 людини
udf.by
Вищий суд Італії остаточно підтвердив вирок колишньому капітану круїзного лайнера Costa Concordia Фраческо Скеттіно. 56-річного моряка позбавлять волі на 16 років за аварію, в результаті якої загинули понад 30 осіб.

Адвокати заявили, що їхній підзахисний негайно передасть себе в руки органів юстиції. Сам Скеттіно не був присутній на судовому засіданні, яке відбулося в п'ятницю, 12 травня. Раніше він пройшов всі можливі судові інстанції, намагаючись довести свою невинуватісь.

Прокуратура вимагала для Скеттіно значно більш суворого покарання у вигляді позбавлення волі на 26 років з урахуванням того факту, що капітан після аварії залишив потопаюче судно на рятувальному човні, незважаючи на те, що на борту лайнера ще залишалися люди, пише DW.  Суд визнав його винним у вбивстві з необережності групи осіб.

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У січні 2012 року 290-метрове судно Costa Concordia сіло на мілину в районі західного узбережжя Італії. НП сталося через невдале маневрування: лайнер налетів на скелі і затонув. На борту було понад 4 тисяч пасажирів, 32 людини загинули. Капітан під час аварії покинув судно.

Лайнер Costa Concordia став найбільшим в історії пасажирським судном, потерпілим крах.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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