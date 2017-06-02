В Ірландії обрали нового прем'єр-міністра

Найбільша ірландська партія Фіне Ге оголосила про обрання своїм лідером політика Лео Варадкара, який таким чином стане прем'єр-міністром країни, повідомляє BBC.



38-річний Варадкар обійшов свого найближчого конкурента Саймона Ковена, набравши 60% голосів. Політик займе свій пост в найближчі кілька тижнів.



З 2016 він очолив Міністерство соціального захисту Ірландії.



У 2015 році, коли в країні проходив референдум щодо одностатевих шлюбів, публічно зізнався, що він гомосексуал.