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В Ірландії обрали нового прем'єр-міністра

2 червня в 23:58

Вперше в історії країни ним став відкритий гей.

Найбільша ірландська партія Фіне Ге оголосила про обрання своїм лідером політика Лео Варадкара, який таким чином стане прем'єр-міністром країни, повідомляє BBC.
 
38-річний Варадкар обійшов свого найближчого конкурента Саймона Ковена, набравши 60% голосів. Політик займе свій пост в найближчі кілька тижнів.
 
З 2016 він очолив Міністерство соціального захисту Ірландії.
 
У 2015 році, коли в країні проходив референдум щодо одностатевих шлюбів, публічно зізнався, що він гомосексуал.

Ірландия попросить автоматичного прийняття Північної Ірландії в ЄС при її приєднання до країни.
За матеріалами: BBC
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