В Ірландії обрали нового прем'єр-міністра

Вперше в історії країни ним став відкритий гей.
Найбільша ірландська партія Фіне Ге оголосила про обрання своїм лідером політика Лео Варадкара, який таким чином стане прем'єр-міністром країни, повідомляє BBC.
38-річний Варадкар обійшов свого найближчого конкурента Саймона Ковена, набравши 60% голосів. Політик займе свій пост в найближчі кілька тижнів.
З 2016 він очолив Міністерство соціального захисту Ірландії.
У 2015 році, коли в країні проходив референдум щодо одностатевих шлюбів, публічно зізнався, що він гомосексуал.