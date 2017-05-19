В Ірані почалися президентські вибори

На пост президента претендують чотири кандидати.

В Ірані обирають президента telegraph.co.uk

Ірані почалося голосування на виборах президента країни. На цей пост претендують чотири кандидати: нинішній глава держави 68-річний Хасан Рухані, 70-річний екс-міністр промисловості Ірану Мостафа Хашемі Таба, 70-річний екс-глава міністерства культури країни Мостафа Мірсалім і 50-річний екс-генпрокурор Ірану Ебрахім Раісі.

Спочатку заявки на участь у виборах подали 1636 потенційних кандидатів, одне допущені були всього шестеро. Двоє згодом зняли свої кандидатури. Откзались від участі у виборах перший віце-президент Ісламської республіки Іран Эсхак Джахангірі і мер Тегерана Мохаммад Багер Галібаф.

Згідно з результатами останніх опитувань, основна боротьба за президентський пост може розвернутися між чинним главою держави Рухані і екс-генпрокурором Ірану Раісі.

З 1981 року кожен президент Ірану успішно переобирався на другий термін.

Президент Ірану обирається прямим, всенародним голосуванням на чотири роки. Він не може займати більше двох президентських термінів поспіль.

Крім того, в п'ятницю в Ірані також пройдуть вибори в міські і сільські ради.

Більше з приводу виборів президента в Ірані читайте в матеріалі Віталія Федяніна "Іран: рахбар, баржам і вибори" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".