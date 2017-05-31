В Ірані остаточно затвердили перемогу Рухані на виборах президента

Наглядова рада підтвердила чесність виборів.

В Ірані визнали, що Рухани переміг чесно

Рада розглянула всі скарги і повідомлення про порушення, після чого прийшов до висновку про чесність виборів, повідомив пресі офіційний представник Міністерства внутрішніх справ Ірану Салман Самані.

Нагадаємо, що на виборах на другий термін переобрано президента Ісламської республіки Іран Хасана Рухані.

Наглядова рада Ірану - надпарламентський орган влади в Ірані. Він покликаний стежити за дотриманням норм ісламу в країні, відповідністю прийнятих законодавчих актів шаріату, а також підтверджувати компетентність кандидатів, які претендують на виборні посади, і результати виборів. До складу Ради входять представники вищого шиїтського духовенства та ісламські юристи.

З 1981 року кожен президент Ірану успішно переобирався на другий термін.

Президент Ірану обирається прямим, всенародним голосуванням на чотири роки. Він не може займати більше двох президентських термінів поспіль.

Більше з приводу виборів президента в Ірані читайте в матеріалі Віталія Федяніна "Іран: рахбар, баржам і вибори" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".