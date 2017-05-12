В Індонезії на берег викинуло невідому гігантську морську істоту

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За приблизними оцінками, тварина важила 35 тонн.

В індонезійській провінції Малуку хвилі винесли на берег тушу невідомої морської істоти довжиною 15 метрів і вагою близько 35 тонн. Залишки померлої тварини виявили на березі рибалки, повідомляє news.com.au

Місцеві жителі зазначили, що істота схожа на гігантського кальмара або кашалота. Вони спочатку прийняли її за рештки човна, а як роздивилися - звернулися до місцевої влади, щоб тушу прибрали з пляжу, бо вона почала розкладатись й фарбувати воду у червоний колір.

Вчені-океанографи, що прибули на місце для ідентифікації морської істоти, встановили, що вона перебувала на березі близько трьох днів, перш ніж на неї натрапили рибалки. Місцевий чиновник припустив, що, швидше за все, на берег винесло рештки великої особини морської корови або горбатого кита, які зустрічаються в цих водах.

В Антарктиді з'явилася ще одна гігантська тріщина. Нова тріщина розташовується в 10 кілометрах від виявленої в грудні 2016 року.