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В ході нападу в Лондоні постраждало 20 осіб

4 червня в 02:55

Одна людина загинула.

фургон Лондон
Фургон, на якому вчинили напад

В ході наїзду фургону в центрі Лондона постраждало близько 20 осіб, один з них загинув, повідомили в місцевій поліції.
 
За даними очевидців, після наїзду на людей з мікроавтобуса вискочили троє людей і почали колоти перехожих "12-дюймовими ножами". Свідки повідомляють про те, що двоє людей увійшли в ресторан поблизу Лондонського мосту і поранили ножем двох чоловік.
 
В даний момент поліція розшукує трьох підозрюваних.
 
Поліція також перевіряє повідомлення про інцидент на ринку Боро, який знаходиться приблизно в 300 метрах від Лондонського мосту. 


 

 
Увечері 3 червня в центрі Лондона на перехожих наїхав білий фургон, інцидент трапився в районі Лондонського мосту, повідомляє BBC. За словами кореспондента BBC Холлі Джонс, яка була на мосту під час інциденту, фургон управляється чоловіком і їхав зі швидкістю близько 50 миль на годину.  

Поліція також перевіряє повідомлення про інцидент на ринку Боро, який знаходиться приблизно в 300 метрах від Лондонського мосту.

За матеріалами: BBC , scotlandnow.dailyrecord.co.uk ,
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Теги Лондон поліція ПРО фура інцидент BBC метро перехід центр посол повідомлення чоловік
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