В ході нападу в Лондоні постраждало 20 осіб

В ході наїзду фургону в центрі Лондона постраждало близько 20 осіб, один з них загинув, повідомили в місцевій поліції.



За даними очевидців, після наїзду на людей з мікроавтобуса вискочили троє людей і почали колоти перехожих "12-дюймовими ножами". Свідки повідомляють про те, що двоє людей увійшли в ресторан поблизу Лондонського мосту і поранили ножем двох чоловік.



В даний момент поліція розшукує трьох підозрюваних.



Поліція також перевіряє повідомлення про інцидент на ринку Боро, який знаходиться приблизно в 300 метрах від Лондонського мосту.

BREAKING: UK police searching for three suspects who may be armed after 'major incident' on London Bridge - BBC https://t.co/XvTXtFSkHa pic.twitter.com/HcJaMwRMMB