В Естонії міністр подав у відставку після критики членства країни в НАТО

Міністр заявив, що подає у відставку, щоб не руйнувати коаліцію.
Раніше Корб заявляв, що він не підтримує членство країни в НАТО. Міністр підкреслив, що йому подобається фінська політика з цього питання, яка передбачає створення власної сильної армії.
На початку року Німеччина відправила до Литви БМП і танки в рамках зусиль НАТО, спрямованих на стримування агресивної Росії. Німеччина здійснювати командування міжнародним союзницьким батальйоном НАТО в Литві, загальна чисельність якого становитиме близько 1200 осіб. США командуватимуть у Польщі, британці - в Естонії, а канадці - в Латвії.rus.err.ee