В Естонії міністр подав у відставку після критики членства країни в НАТО

Міністр заявив, що подає у відставку, щоб не руйнувати коаліцію.

Естонський міністр пішов у відставку через слова про те, що він не підтримує членство в НАТО

Міністр державного управління Естонії Михайло Корб заявив про відхід у відставку після того, як він публічно висловився проти членства країни в. Рішення про відставку Корб прийняв після зустрічі з прем'єр-міністром Юріі Ратасом, повідомляє ERR.ee.

Раніше Корб заявляв, що він не підтримує членство країни в НАТО. Міністр підкреслив, що йому подобається фінська політика з цього питання, яка передбачає створення власної сильної армії.

Раніше повідомлялося, що за даними розвідки Литви, Росія наростила сили і можливості розпочати наступ проти будь-якої з трьох країн Балтії за 24 години, обмежуючи тим самим здатність НАТО відповісти на агресію належним чином.

На початку року Німеччина відправила до Литви БМП і танки в рамках зусиль НАТО, спрямованих на стримування агресивної Росії. Німеччина здійснювати командування міжнародним союзницьким батальйоном НАТО в Литві, загальна чисельність якого становитиме близько 1200 осіб. США командуватимуть у Польщі, британці - в Естонії, а канадці - в Латвії.