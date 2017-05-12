В центрі Риму пролунав вибух

Ймовірно вибухнула посилка, яку перевозили в автомобілі поштової служби.
біля поштового відділення пролунав вибух, повідомляє в п'ятницю італійський телеканал "РАИ24".
За попередніми даними, вибухнула посилка, яку перевозили в автомобілі поштової служби. Автомобіль пошкоджений, але про постраждалих не повідомляється.
Зазначається, що інцидент стався недалеко від будівлі, в якій розташована установа ООН.
На місці події працюють пожежники і поліцейські.
Раніше у Лондоні за підозрою в підготовці теракту затримали трьох дівчат. Вік затриманих не перевищує 19 років.Интерфакс