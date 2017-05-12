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В центрі Риму пролунав вибух

12 травня в 11:42

Ймовірно вибухнула посилка, яку перевозили в автомобілі поштової служби.

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На місці працюють пожежники і поліцейські
Соцмережі
В центральній частині Риму на вулиці Авентинов біля поштового відділення пролунав вибух, повідомляє в п'ятницю італійський телеканал "РАИ24".

За попередніми даними, вибухнула посилка, яку перевозили в автомобілі поштової служби. Автомобіль пошкоджений, але про постраждалих не повідомляється.

Зазначається, що інцидент стався недалеко від будівлі, в якій розташована установа ООН.

На місці події працюють пожежники і поліцейські.

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Раніше у Лондоні за підозрою в підготовці теракту затримали трьох дівчат. Вік затриманих не перевищує 19 років.

За матеріалами: Интерфакс
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Теги вибух центр посилка
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