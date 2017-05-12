В центрі Риму пролунав вибух

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Ймовірно вибухнула посилка, яку перевозили в автомобілі поштової служби.

На місці працюють пожежники і поліцейські Соцмережі

За попередніми даними, вибухнула посилка, яку перевозили в автомобілі поштової служби. Автомобіль пошкоджений, але про постраждалих не повідомляється.

Зазначається, що інцидент стався недалеко від будівлі, в якій розташована установа ООН.

На місці події працюють пожежники і поліцейські.

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