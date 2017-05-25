В будинку винуватця теракту в Манчестері знайшли майстерню з виробництва вибухівки – ЗМІ

Правоохоронці припускають, що Абеді міг зробити ще кілька вибухових пристроїв.
В будинку Абеді знаходиться безліч складових для виробництва вибухівки
The Guardian
В будинку передбачуваного винуватця теракту на стадіоні Манчестера
Салмана Абеді знайшли імпровізовану майстерню з виробництва вибухівки. Правоохоронці стверджують, що складових, які були знайдені в його будинку, вистачає ще на кілька вибухових пристроїв, повідомляє ABC News
.
Поліція зазначає, що наявність такої майстерні може говорити про те, що Абеді зробив кілька вибухових пристроїв, які можуть бути використані в інших терактах. Експерти стверджують, що вибуховий пристрій, який використовував Абеді, за принципом дії схожий на той, який використовувався в брюссельських терактах в 2016 році.
Британське видання The Guardian опублікувало фотографію Саламано Абеді
, якого вважають виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері. Абеді був підданим Великобританії, проте його батьки були родом з Лівії, а батько до сих пір проживає в Тріполі.
Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".
За матеріалами:
DT.UA