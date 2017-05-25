В будинку винуватця теракту в Манчестері знайшли майстерню з виробництва вибухівки – ЗМІ

Правоохоронці припускають, що Абеді міг зробити ще кілька вибухових пристроїв.

В будинку Абеді знаходиться безліч складових для виробництва вибухівки The Guardian

В будинку передбачуваного винуватцяСалмана Абеді знайшли імпровізовану майстерню з виробництва вибухівки. Правоохоронці стверджують, що складових, які були знайдені в його будинку, вистачає ще на кілька вибухових пристроїв, повідомляє ABC News

Поліція зазначає, що наявність такої майстерні може говорити про те, що Абеді зробив кілька вибухових пристроїв, які можуть бути використані в інших терактах. Експерти стверджують, що вибуховий пристрій, який використовував Абеді, за принципом дії схожий на той, який використовувався в брюссельських терактах в 2016 році.

Британське видання The Guardian опублікувало фотографію Саламано Абеді , якого вважають виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері. Абеді був підданим Великобританії, проте його батьки були родом з Лівії, а батько до сих пір проживає в Тріполі.

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".