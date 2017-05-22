В Белізі розслідують нелегальні виплати Януковича Манафорту

Розслідування йде стосовно 750 тисяч доларів переданих Манафорту через офшорну компанію.
Видання зазначає, що всього на рахунку Манафорта від оточення Януковича надійшло близько 12,7 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що журналісти AP знайшли докази отримання Манафортом коштів з "чорної каси"регіоналів. Як наголошується в матеріалі агентства, мова йде про виплати, здійснені в 2007 та 2009 роках.
21 березня, народний депутат Сергій Лещенко представив документи, які, за його словами, розкриваютьмеханізм отримання американським політтехнологом Полом Манафортом коштів з "Чорної каси" Партії регіонів. На думку Лещенка, виплати на користь Манафорта здійснювалися з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації, зокрема – через фінансовий рахунок офшорної компанії в Киргизстані.
У свою чергу, спікер американського політтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мелоні спростував заяву українського депутата Сергія Лещенка про отримання Манафортом 750 тисяч доларів з "Чорної каси" Партії регіонів за рахунок офшорної компанії в Киргизстані.DT.UA