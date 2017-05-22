В Белізі розслідують нелегальні виплати Януковича Манафорту

Розслідування йде стосовно 750 тисяч доларів переданих Манафорту через офшорну компанію.

Проти Манафорта ведуть розслідування і в Белізі Flickr/Stock News USA

В Белізі проводять розслідування у справі про нелегальні виплативід "Партії регіонів" на суму в 750 тисяч доларів. Ця сума була передана Манафорту через компанію "Neocom", яка зареєстрована в Белізі, повідомляє Bloomberg

Видання зазначає, що всього на рахунку Манафорта від оточення Януковича надійшло близько 12,7 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що прокурор Нью-Йорка запустив, якого також підозрюють у зв'язках з Росією. Розслідування стосується угод Манафорта по нерухомості, а прокурор вже запросив банківську історію колишнього радника Трампа.

Нагадаємо, що журналісти AP знайшли докази отримання Манафортом коштів з "чорної каси"регіоналів. Як наголошується в матеріалі агентства, мова йде про виплати, здійснені в 2007 та 2009 роках.

21 березня, народний депутат Сергій Лещенко представив документи, які, за його словами, розкриваютьмеханізм отримання американським політтехнологом Полом Манафортом коштів з "Чорної каси" Партії регіонів. На думку Лещенка, виплати на користь Манафорта здійснювалися з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації, зокрема – через фінансовий рахунок офшорної компанії в Киргизстані.

У свою чергу, спікер американського політтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мелоні спростував заяву українського депутата Сергія Лещенка про отримання Манафортом 750 тисяч доларів з "Чорної каси" Партії регіонів за рахунок офшорної компанії в Киргизстані.