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В Белізі розслідують нелегальні виплати Януковича Манафорту

22 травня в 15:37

Розслідування йде стосовно 750 тисяч доларів переданих Манафорту через офшорну компанію.

Пол Манафорт
Проти Манафорта ведуть розслідування і в Белізі
Flickr/Stock News USA
В Белізі проводять розслідування у справі про нелегальні виплати Полу Манафорту від "Партії регіонів" на суму в 750 тисяч доларів. Ця сума була передана Манафорту через компанію "Neocom", яка зареєстрована в Белізі, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що всього на рахунку Манафорта від оточення Януковича надійшло близько 12,7 мільйонів доларів.

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Раніше повідомлялося, що прокурор Нью-Йорка запустив розслідування проти екс-радника Дональда Трампа Пола Манафорта, якого також підозрюють у зв'язках з Росією. Розслідування стосується угод Манафорта по нерухомості, а прокурор вже запросив банківську історію колишнього радника Трампа.

Нагадаємо, що журналісти AP знайшли докази отримання Манафортом коштів з "чорної каси"регіоналів. Як наголошується в матеріалі агентства, мова йде про виплати, здійснені в 2007 та 2009 роках.

21 березня, народний депутат Сергій Лещенко представив документи, які, за його словами, розкриваютьмеханізм отримання американським політтехнологом Полом Манафортом коштів з "Чорної каси" Партії регіонів. На думку Лещенка, виплати на користь Манафорта здійснювалися з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації, зокрема – через фінансовий рахунок офшорної компанії в Киргизстані.

У свою чергу, спікер американського політтехнолога Пола Манафорта Джейсон Мелоні спростував заяву українського депутата Сергія Лещенка про отримання Манафортом 750 тисяч доларів з "Чорної каси" Партії регіонів за рахунок офшорної компанії в Киргизстані.

За матеріалами: DT.UA
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Теги офшор розслідування Янукович
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