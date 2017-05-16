В Австрії визначилися з датою дострокових парламентських виборів

Парламентські фракції провели консультації і погодили дату голосування.
"Ми домовилися про проведення виборів 15 жовтня. Всі фракції прийшли до єдиної думки", – повідомив журналістам міністр закордонних справ і лідер Австрійської народної партії Себастіан Курц.
Канцлер Крістіан Керн, у свою чергу, оголосив про призначення міністра юстиції Вольфганга Брандштеттера віце-канцлером.
Як повідомлялося, члени Австрійської народної партії обрали очільника МЗС Себастіана Курца своїм новим лідером після того, як Райнхольд Міттерленер склав повноваження голови АНП і віце-канцлера. Курц відразу ж заявив про необхідність провести дострокові вибори у зв'язку зі зміною керівництва однієї з правлячих партій.
Австрійська народна партія спільно з Соціал-демократичною партією формує парламентську коаліцію. Зміна керівництва партії відбувається вже четвертий раз за останнє десятиліття.DT.UA , Європейська правда ,