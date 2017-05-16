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В Австрії визначилися з датою дострокових парламентських виборів

16 травня в 18:37

Парламентські фракції провели консультації і погодили дату голосування.

австрия
В Австрії відбудуться позачергові вибори у зв'язку зі зміною керівництва однієї з партій коаліції
Selfway
Позачергові парламентські вибори в Австрії відбудуться 15 жовтня. До такого рішення прийшли представники всіх фракцій під час консультацій у вівторок, 16 травня, передає Der Standart.

"Ми домовилися про проведення виборів 15 жовтня. Всі фракції прийшли до єдиної думки", – повідомив журналістам міністр закордонних справ і лідер Австрійської народної партії Себастіан Курц.

Канцлер Крістіан Керн, у свою чергу, оголосив про призначення міністра юстиції Вольфганга Брандштеттера віце-канцлером.

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Як повідомлялося, члени Австрійської народної партії обрали очільника МЗС Себастіана Курца своїм новим лідером після того, як Райнхольд Міттерленер склав повноваження голови АНП і віце-канцлера. Курц відразу ж заявив про необхідність провести дострокові вибори у зв'язку зі зміною керівництва однієї з правлячих партій.

Австрійська народна партія спільно з Соціал-демократичною партією формує парламентську коаліцію. Зміна керівництва партії відбувається вже четвертий раз за останнє десятиліття.

За матеріалами: DT.UA , Європейська правда ,
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Теги Австрія вибори Курц
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