В Австрії визначилися з датою дострокових парламентських виборів

Парламентські фракції провели консультації і погодили дату голосування.

В Австрії відбудуться позачергові вибори у зв'язку зі зміною керівництва однієї з партій коаліції Selfway

Позачергові парламентські вибори ввідбудуться 15 жовтня. До такого рішення прийшли представники всіх фракцій під час консультацій у вівторок, 16 травня, передає Der Standart

"Ми домовилися про проведення виборів 15 жовтня. Всі фракції прийшли до єдиної думки", – повідомив журналістам міністр закордонних справ і лідер Австрійської народної партії Себастіан Курц.

Канцлер Крістіан Керн, у свою чергу, оголосив про призначення міністра юстиції Вольфганга Брандштеттера віце-канцлером.

Як повідомлялося, члени Австрійської народної партії обрали очільника МЗС Себастіана Курца своїм новим лідером після того, як Райнхольд Міттерленер склав повноваження голови АНП і віце-канцлера. Курц відразу ж заявив про необхідність провести дострокові вибори у зв'язку зі зміною керівництва однієї з правлячих партій.

Австрійська народна партія спільно з Соціал-демократичною партією формує парламентську коаліцію. Зміна керівництва партії відбувається вже четвертий раз за останнє десятиліття.