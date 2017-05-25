В Афінах підірвали машину колишнього прем'єр-міністра Греції

В Афінах підірвали автомобіль колишнього прем'єр-міністра Греції Лукаса Пападемоса, в результаті чого він отримав поранення, передає BBC.



За попередньою інформацією, вибух стався в той момент, коли Пападемос відкрив папку, в якій була захована бомба.



Пападемос і його водій отримали травми ніг, але їх життю зараз нічого не загрожує. Пападемос був призначений прем'єр-міністром в листопаді 2011 року в умовах політичних та економічних потрясінь. На цій посаді він працював до травня 2012 року.