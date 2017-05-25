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В Афінах підірвали машину колишнього прем'єр-міністра Греції

25 травня в 19:44

Лукас Пападемос поранений.

Пападемос
Пападемос поранений під час вибуху

В Афінах підірвали автомобіль колишнього прем'єр-міністра Греції Лукаса Пападемоса, в результаті чого він отримав поранення, передає BBC.
  
За попередньою інформацією, вибух стався в той момент, коли Пападемос відкрив папку, в якій була захована бомба.
 
Пападемос і його водій отримали травми ніг, але їх життю зараз нічого не загрожує. Пападемос був призначений прем'єр-міністром в листопаді 2011 року в умовах політичних та економічних потрясінь. На цій посаді він працював до травня 2012 року. 

 
1 грудня 2016 року о 9:20 ранку в кафе на площі Вікторії в Афінах прогримів вибух. Заклад розташований в центральній частині столиці Греції, неподалік від нього знаходиться станція метро "Площа Вікторії".
За матеріалами: BBC
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