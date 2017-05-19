Уряд Японії дозволив імператору зректися престолу

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В уряді підготували відповідну процедуру, хоча вона і не передбачена законом.

В Японії імператору дозволили зректися престолу

Уряд Японії підготував дозвіл для імператора, згідно з яким він може. Закони Японії не передбачають такої процедури, але 83-річний імператор Акіхіто попросив зробити для нього виняток, пише Euronews

Рішення ще має схвалити японський парламент, проте передбачається, що він підтримає його. Спадкоємцем Акіхіто стане його старший син, 57-річний Нарухіто.

Раніше повідомлялося, що новий імператор Японії в разі відречення Акіхіто від престолу зможе успадкувати владу на початку 2019 року.

Японський уряд раніше прогнозиовало, що імператор Акіхіто зречеться престолу в 2018 році. А до цього часу необхідно підготувати законодавчу базу.

Нагадаємо, про свій намір відректися від влади імператор заявив ще в липні 2016 року. Таке рішення - безпрецедентне в історії сучасної Японії.