Уряд Японії дозволив імператору зректися престолу

В уряді підготували відповідну процедуру, хоча вона і не передбачена законом.
Рішення ще має схвалити японський парламент, проте передбачається, що він підтримає його. Спадкоємцем Акіхіто стане його старший син, 57-річний Нарухіто.
Японський уряд раніше прогнозиовало, що імператор Акіхіто зречеться престолу в 2018 році. А до цього часу необхідно підготувати законодавчу базу.
Нагадаємо, про свій намір відректися від влади імператор заявив ще в липні 2016 року. Таке рішення - безпрецедентне в історії сучасної Японії.DT.UA