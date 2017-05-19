Топ Новини
<
>

Уряд Японії дозволив імператору зректися престолу

19 травня в 12:51

В уряді підготували відповідну процедуру, хоча вона і не передбачена законом.

Акихито
В Японії імператору дозволили зректися престолу
Уряд Японії підготував дозвіл для імператора, згідно з яким він може зректися престолу. Закони Японії не передбачають такої процедури, але 83-річний імператор Акіхіто попросив зробити для нього виняток, пише Euronews.

Рішення ще має схвалити японський парламент, проте передбачається, що він підтримає його. Спадкоємцем Акіхіто стане його старший син, 57-річний Нарухіто.

Читайте також: В Японії готують церемонію зречення імператора від престолу
Раніше повідомлялося, що новий імператор Японії в разі відречення Акіхіто від престолу зможе успадкувати владу на початку 2019 року.

Японський уряд раніше прогнозиовало, що імператор Акіхіто зречеться престолу в 2018 році. А до цього часу необхідно підготувати законодавчу базу.

Нагадаємо, про свій намір відректися від влади імператор заявив ще в липні 2016 року. Таке рішення - безпрецедентне в історії сучасної Японії.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги імператор Японія уряд Акіхіто
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...