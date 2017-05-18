Уряд Вірменії пішов у відставку

Президент країни Серж Саргасян підписав відповідний указ.

Вірменія невдовзі отримає новий уряд eastbook.eu

Уряд Вірменії - Національні Збори, указом президента країни Сержа Саргасяна у понеділок, 18 травня, відправився у відставку. Відповідний указ Саргасяна опубліковано на офіційному сайті президента.

Відставку уряду Вірменії ухвалили відповідно до пункту 4 статті 55 Конституції після першої сесії нового складу Національних Зборів.

Згідно документу, члени уряду виконуватимуть власні обов'язки до остаточного формування нового кабінету міністрів країни. У ньому також наголошується, що документ набирає чинності з дня його підписання.

Нагадаємо, 2 квітня у Вірменії відбулися вибори депутатів Національних Зборів – перші парламентські вибори після конституційної реформи 2015 року, яка передбачає перехід до парламентської форми правління після закінчення повноважень президента Сержа Саргсяна у 2018 році. Вперше у Вірменії вибори проводилися виключно за пропорційною системою.

У новій Конституції Вірменії, прийнятій за підсумками референдуму 6 грудня 2015 року, максимальна кількість депутатів парламенту не обмежена, зафіксований лише мінімальний склад депутатського корпусу – 101 людина.

Детальніше про конституційну реформу у Вірменії читайте у матеріалі Володимира Кіма "Вірменія обрала грузинський шлях" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".