Топ Новини
<
>

Уряд Канади підтримав санкції проти Росії за порушення прав людини

18 травня в 12:17

Рішення передбачає імплементацію "закону Магнітського" в Канаді.

Канада Россия флаги
Канада вирішила ввести санкції проти Росії за «законом Магнітського»
@inosmi.ru
Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд повідомила про підтримку нових санкцій проти Росії урядом Канади. Нові санкції стануть відповіддю на порушення прав людини в Росії, повідомляє ABC News.

Уряд ініціює розробку "закону Магнітського" в Канаді, який допоможе запровадити нові санкції проти Росії. Канал наголошує, що введення подібних санкції в інших країнах погіршувало відносини з Росією.

Читайте також: Канада ввела нові санкції проти режиму Асада
Раніше повідомлялося, що Канада може ввести додаткові санкції проти Росії за підтримку Асада. Зокрема, прем'єр-міністр Джастін Трюдо зазначив, що його країна готова підтримати дії, які покажуть Росії її відповідальність за дії сирійського режиму.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Росія санкції уряд Канада
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.42
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...