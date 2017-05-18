Уряд Канади підтримав санкції проти Росії за порушення прав людини

Рішення передбачає імплементацію "закону Магнітського" в Канаді.

Канада вирішила ввести санкції проти Росії за «законом Магнітського» @inosmi.ru

Міністр закордонних справХристя Фріланд повідомила про підтримку нових санкцій проти Росії урядом Канади. Нові санкції стануть відповіддю на порушення прав людини в Росії, повідомляє ABC News

Уряд ініціює розробку "закону Магнітського" в Канаді, який допоможе запровадити нові санкції проти Росії. Канал наголошує, що введення подібних санкції в інших країнах погіршувало відносини з Росією.

Трюдо зазначив, що його країна готова підтримати дії, які покажуть Росії її відповідальність за дії сирійського режиму.

Раніше повідомлялося, щоза підтримку Асада. Зокрема, прем'єр-міністр Джастін