Уряд Канади підтримав санкції проти Росії за порушення прав людини

Рішення передбачає імплементацію "закону Магнітського" в Канаді.
Канада вирішила ввести санкції проти Росії за «законом Магнітського»
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Міністр закордонних справ Канади
Христя Фріланд повідомила про підтримку нових санкцій проти Росії урядом Канади. Нові санкції стануть відповіддю на порушення прав людини в Росії, повідомляє ABC News
.
Уряд ініціює розробку "закону Магнітського" в Канаді, який допоможе запровадити нові санкції проти Росії. Канал наголошує, що введення подібних санкції в інших країнах погіршувало відносини з Росією.
Раніше повідомлялося, що Канада може ввести додаткові санкції проти Росії
за підтримку Асада. Зокрема, прем'єр-міністр Джастін Трюдо зазначив, що його країна готова підтримати дії, які покажуть Росії її відповідальність за дії сирійського режиму.
За матеріалами:
DT.UA