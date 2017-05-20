Українська служба Euronews припиняє роботу

Euronews більше не буде говорити по українськи

Українська служба Euronews припинить роботу 21 травня, повідомляється на сторінці телеканалу в Facebook.

"Після майже шести років нашої роботи, в неділю, 21 травня, Euronews припинить мовлення українською. Спасибі, що дивилися і читали нас. Всього найкращого! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.



На початку грудня 2016 року в Ліоні (Франція), в штаб-квартирі телеканалу Euronews, відбулася попереджувальна одноденний страйк української, іранської, арабської та представників кількох інших мовних редакцій. Ініціювала страйк українська редакція Євроньюс.

Журналісти протестували проти планів керівництва припинити з квітня 2017 року мовлення українською мовою через брак фінансування.