Українська служба Euronews припиняє роботу

Керівництво каналу припинило трансляцію через брак фінансування.
"Після майже шести років нашої роботи, в неділю, 21 травня, Euronews припинить мовлення українською. Спасибі, що дивилися і читали нас. Всього найкращого! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.
На початку грудня 2016 року в Ліоні (Франція), в штаб-квартирі телеканалу Euronews, відбулася попереджувальна одноденний страйк української, іранської, арабської та представників кількох інших мовних редакцій. Ініціювала страйк українська редакція Євроньюс.
Журналісти протестували проти планів керівництва припинити з квітня 2017 року мовлення українською мовою через брак фінансування.
12 січня повідомлялося, що Держкомтелерадіо хоче відмовитися від української версії Euronews.
Українська редакція Euronews розпочала роботу в серпні 2011 року, і одна з перших передач (про святкування річниці Незалежності України) вийшла в підцензурному варіанті. У вересні 2014 року НТКУ повідомляла про заборгованість перед Euronews на суму 176 млн грн.