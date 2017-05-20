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Українська служба Euronews припиняє роботу

20 травня в 23:23

Керівництво каналу припинило трансляцію через брак фінансування.

Euronews
Euronews більше не буде говорити по українськи
Українська служба Euronews припинить роботу 21 травня, повідомляється на сторінці телеканалу в Facebook. 

"Після майже шести років нашої роботи, в неділю, 21 травня, Euronews припинить мовлення українською. Спасибі, що дивилися і читали нас. Всього найкращого! Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.
 
На початку грудня 2016 року в Ліоні (Франція), в штаб-квартирі телеканалу Euronews, відбулася попереджувальна одноденний страйк української, іранської, арабської та представників кількох інших мовних редакцій. Ініціювала страйк українська редакція Євроньюс. 

Журналісти протестували проти планів керівництва припинити з квітня 2017 року мовлення українською мовою через брак фінансування. 

 

12 січня повідомлялося, що Держкомтелерадіо хоче відмовитися від української версії Euronews.

Українська редакція Euronews розпочала роботу в серпні 2011 року, і одна з перших передач (про святкування річниці Незалежності України) вийшла в підцензурному варіанті. У вересні 2014 року НТКУ повідомляла про заборгованість перед Euronews на суму 176 млн грн.

За матеріалами: DT.UA
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