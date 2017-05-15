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Українки Італії провели у Римі парад вишиванок

15 травня в 13:13

Український народний одяг було показано в одній із столиць світової моди.

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Фото Marì Kornilevska та Alesya Tataryn

З нагоди Всесвітнього Дня вишиванки, 12 українських красунь в національних строях провели мистецький захід в історичній частині італійської столиці. Вони пройшли імпровізованою ходою від Колізею до площі Іспанії, демонструючи український національний одяг римлянам і численним туристам. Кульмінацією заходу стало дефіле "іспанськими сходами", де зазвичай відбуваються покази мод, повідомляє на своїй Фейсбук-сторінці Олесь Городецький.

Основною метою акції була популяризація України та нагадування світові, що в такій багатій традиціями європейській країні досі гинуть люди внаслідок російської агресії. "Українки Риму в такий спосіб не лише приєдналися до святкування світового Дня вишиванки, але й змогли познайомити з українською культурою багатьох італійців. Наші національні традиції надзвичайно багаті – не переставаймо розповідати про них іншим народам!" - зазначила голова Конгресу українців Італії Мар'яна Тріль.

Дивіться фото: Дерева львівського скверу одягли у вишиванки

У Канаді пройде парад вишиванок. Окрім національного одягу представники діаспори продемонструють підтримку Україні в боротьбі проти російської агресії.

За матеріалами: Укрінформ
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Теги Італія мода вишиванки одяг традиції українці вишиванка
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