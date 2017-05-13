Українці представлять національну кухню на кулінарному фестивалі біженців в Європі

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Свою кухню представлять також вихідці з Афганістану, Еритреї, Ірану, Сомалі, Сирії.

Українську кухню представлять на кулінарному фестивалі біженців

В 13 європейських містах у червні відбудеться кулінарний фестиваль біженців. З 15 по 30 червня понад 50 ресторанів нададуть свої кухні для кухарів з числа біженців, які прибули в Європу, в тому числі, з України, повідомляє Центр новин ООН.

На фестивалі, який приурочений до Всесвітнього дня біженців, також можна буде спробувати улюблені страви народів Афганістану, Еритреї, Ірану, Сомалі, Сирії та України.

Про участь у фестивалі повідомили мери і власники ресторанів у Парижі, Брюсселі, Мадриді, Афінах, Амстердамі, Флоренції, Римі, Мілані, а також в Барі, Марселі, Бордо, Ліон і Ліллі.

Перший гастрономічний фестиваль біженців пройшов у Парижі в червні 2016 року. Тоді більше тисячі чоловік змогли оцінити мистецтво кухарів-біженців з Індії, Ірану, Кот-Д'івуару, Росії, Шрі-Ланки та Сирії. У минулому році одинадцять відомих ресторанів запросили в свої кухні колег з числа біженців і на один день внесли зміни у свої традиційні меню.

В ООН впевнені, що здійснення цього проекту сприятиме інтеграції біженців в місцеві громади.