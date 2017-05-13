Українці представлять національну кухню на кулінарному фестивалі біженців в Європі

Свою кухню представлять також вихідці з Афганістану, Еритреї, Ірану, Сомалі, Сирії.
На фестивалі, який приурочений до Всесвітнього дня біженців, також можна буде спробувати улюблені страви народів Афганістану, Еритреї, Ірану, Сомалі, Сирії та України.
Про участь у фестивалі повідомили мери і власники ресторанів у Парижі, Брюсселі, Мадриді, Афінах, Амстердамі, Флоренції, Римі, Мілані, а також в Барі, Марселі, Бордо, Ліон і Ліллі.
Перший гастрономічний фестиваль біженців пройшов у Парижі в червні 2016 року. Тоді більше тисячі чоловік змогли оцінити мистецтво кухарів-біженців з Індії, Ірану, Кот-Д'івуару, Росії, Шрі-Ланки та Сирії. У минулому році одинадцять відомих ресторанів запросили в свої кухні колег з числа біженців і на один день внесли зміни у свої традиційні меню.
В ООН впевнені, що здійснення цього проекту сприятиме інтеграції біженців в місцеві громади.DT.UA