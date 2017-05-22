Україна засудила ракетні випробування КНДР

В МЗС заявили про необхідність посилення міжнародного тиску на Пхеньян.

У МЗС заявили про готовність України підтримати санкції проти КНДР Василь Артюшенко, DT.UA

Міністерство закордонних справ України поширило заяву із засудженням

"Україна засуджує останній запуск Корейською Народно-Демократичною Республікою балістичної ракети середньої дальності, який грубо порушує відповідні резолюції Ради Безпеки ООН. Незважаючи на санкції, введені міжнародним співтовариством, керівництво КНДР вдається до зухвалих агресивних дій", – сказано в заяві від 22 травня.

У документі також говориться, що подальші провокації Пхеньяну вимагають відповідних заходів.

"Україна підтримує застосування всіх необхідних заходів для повернення КНДР до міжнародного правового поля", – підкреслили в МЗС.

У неділю, 21 травня, близько 7:59 ранку за Гринвічем КНДР запустила балістичну ракету.

За даними представників Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск проведений з полігону в районі міста Пукчанг провінції Піонган.

Ракета пролетіла близько 500 км у напрямку узбережжя Японського моря, і впала за межами виключної економічної зони Японії.

У зв'язку з випробуваннями США направили другий авіаносець до берегів Корейського півострова.

США, Японія та Південна Корея ініціювали екстрену нараду Ради Безпеки ООН.