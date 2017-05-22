Україна засудила ракетні випробування КНДР

В МЗС заявили про необхідність посилення міжнародного тиску на Пхеньян.
"Україна засуджує останній запуск Корейською Народно-Демократичною Республікою балістичної ракети середньої дальності, який грубо порушує відповідні резолюції Ради Безпеки ООН. Незважаючи на санкції, введені міжнародним співтовариством, керівництво КНДР вдається до зухвалих агресивних дій", – сказано в заяві від 22 травня.
У документі також говориться, що подальші провокації Пхеньяну вимагають відповідних заходів.
"Україна підтримує застосування всіх необхідних заходів для повернення КНДР до міжнародного правового поля", – підкреслили в МЗС.
У неділю, 21 травня, близько 7:59 ранку за Гринвічем КНДР запустила балістичну ракету.
За даними представників Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск проведений з полігону в районі міста Пукчанг провінції Піонган.
Ракета пролетіла близько 500 км у напрямку узбережжя Японського моря, і впала за межами виключної економічної зони Японії.
У зв'язку з випробуваннями США направили другий авіаносець до берегів Корейського півострова.
США, Японія та Південна Корея ініціювали екстрену нараду Ради Безпеки ООН.DT.UA