Україна передала НАТО доповідь про зв'язки Росії з ІДІЛ і Талібаном

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У документі також йдеться про координацію дій Кремля і ісламістів.

Росія підтримує зв'язок з терористами на Ближньому Сході й у Середній Азії

Народний депутат України від "Блоку Петра Порошенко", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Ірина Фриз передала керівництву органу доповідь про зв'язки Росії з ісламістськими терористичними угрупованнями, в тому числі, з

"Під час засідання весняної сесії ПА НАТО в Тбілісі передала віце-президенту організації Раса Юкнявічене і членам національних делегацій аналітичну доповідь про зв'язки Російської Федерації з терористичними організаціями на Близькому Сході і в Середній Азії. Документ містить факти й аналіз шляхів комунікацій, підтримки та координації дій РФ з ІДІЛ, Талібаном, Хамас, Хезболлою і тому подібне", – написав політик на своїй сторінці в Facebook в неділю, 28 травня.

Раніше Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що Альянс ухвалив рішення про участь у коаліції проти терористичної організації "Ісламська держава".

УУ Брюсселі в четвер, 25 травня, відбулася спеціальна зустріч керівників держав країн НАТО. Однією з головних тем для обговорення на саміті стала боротьба проти міжнародного тероризму.