Україна передала НАТО доповідь про зв'язки Росії з ІДІЛ і Талібаном

У документі також йдеться про координацію дій Кремля і ісламістів.
"Під час засідання весняної сесії ПА НАТО в Тбілісі передала віце-президенту організації Раса Юкнявічене і членам національних делегацій аналітичну доповідь про зв'язки Російської Федерації з терористичними організаціями на Близькому Сході і в Середній Азії. Документ містить факти й аналіз шляхів комунікацій, підтримки та координації дій РФ з ІДІЛ, Талібаном, Хамас, Хезболлою і тому подібне", – написав політик на своїй сторінці в Facebook в неділю, 28 травня.
Раніше Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що Альянс ухвалив рішення про участь у коаліції проти терористичної організації "Ісламська держава".
УУ Брюсселі в четвер, 25 травня, відбулася спеціальна зустріч керівників держав країн НАТО. Однією з головних тем для обговорення на саміті стала боротьба проти міжнародного тероризму.DT.UA