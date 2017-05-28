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Україна передала НАТО доповідь про зв'язки Росії з ІДІЛ і Талібаном

28 травня в 22:28

У документі також йдеться про координацію дій Кремля і ісламістів.

ИГ Исламское государство
Росія підтримує зв'язок з терористами на Ближньому Сході й у Середній Азії
Народний депутат України від "Блоку Петра Порошенко", голова української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Ірина Фриз передала керівництву органу доповідь про зв'язки Росії з ісламістськими терористичними угрупованнями, в тому числі, з "Ісламською державою".

"Під час засідання весняної сесії ПА НАТО в Тбілісі передала віце-президенту організації Раса Юкнявічене і членам національних делегацій аналітичну доповідь про зв'язки Російської Федерації з терористичними організаціями на Близькому Сході і в Середній Азії. Документ містить факти й аналіз шляхів комунікацій, підтримки та координації дій РФ з ІДІЛ, Талібаном, Хамас, Хезболлою і тому подібне", – написав політик на своїй сторінці в Facebook в неділю, 28 травня.

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Раніше Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що Альянс ухвалив рішення про участь у коаліції проти терористичної організації "Ісламська держава".

УУ Брюсселі в четвер, 25 травня, відбулася спеціальна зустріч керівників держав країн НАТО. Однією з головних тем для обговорення на саміті стала боротьба проти міжнародного тероризму.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ІДІЛ Хамас Талібан Хезболла РФ НАТО
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