Україна бореться з корупцією і часом успішно – The Economist

Війна з хабарництвом не легша, ніж з агресивною Росією.

Чим активніше Україна буде боротися з корупцією, тим сильнішим буде опір хабарників. DonPomidor / Depositphotos

Україна веде дві війни одразу. Одна з них триває біля її східного кордону, де їй довелося зіштовхнутися з агресією Росії. Інша ж – у серці України, де вона бореться з одним з найбільш масштабних проявів корупції на пострадянському просторі. Війна проти корупції тільки почалася, вона охоплює кабінет за кабінетом, міністерство за міністерством.

Про це пише видання The Economist, зауважуючи, що державна нафтова компанія "Нафтогаз", яка колись була втіленням поганого держуправління, була очищена. Влада деяких впливових олігархів була скорочена. Система державних закупівель, яка стала одним з найбільших джерел корупції, була поступово перероблена, що принесло деякі позитивні результати.

В 2016 році міністерство охорони здоров'я запустило чотирирічну програму закупівель ліків через міжнародні агенції. В минулому ж бюрократи вступали в змову з постачальниками, щоб впливати на ціну. Враховуючи одну з найбільш швидких динамік розповсюдження ВІЛ і інші проблеми охорони здоров'я, це був тягар для України, який вона не могла нести. Неурядова організація "Пацієнти України" підрахувала, що щоденно 1600 українців помирають через нестачу ліків.

Мінохорони здоров'я найняло британське агентство Crown Agents і два підрозділи ООН для того, щоб вони купували ліки для України від її імені. Рік був не простим, а через бюрократичні процедури поставки часом затримувалися. Однак, після першого року роботи програми результати показали, що Києву вдалося заощадити 38% витрат на медикаменти у порівнянні з 2015 роком і при цьому не втратити якість ліків. Якщо в минулому всі потреби України задовольняли лише 2-3 компанії, Crown Agents провела закупки у майже 30 постачальників, подолавши тим самим маніпуляції, які використовувалися для того, щоб притиснути до стіни ринок.

Аудитор Crown Agents Прашант Ядав з Університету Мічігана сказав, що важко сказати, яку частину грошей вдалося заощадити завдяки скороченню корупцію, а яку завдяки більшій компетенції, ніж в українських бюрократів. Однак, зберегти вдалося досить значну суму.

Видання зауважує, що це маленька перемога, але війну з корупцією "не можна перемогти танками". Чим більш інтенсивною стає боротьба, тим більше система хабарництва опирається. Деякі політики навіть намагаються очорнити ім'я однієї з найбільш поважних антикорупційних організацій в Україні – "Центру протидії корупції" - яка фінансується за рахунок грантів від західних донорів і просуває ідею створення антикорупційної прокуратури. Вона вже нажила собі досить багато ворогів. Голова "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартненко сказав The Economist, що вороги "Центру протидії корупції" не можуть заборонити діяльність організації. Тому вони намагаються дискредитувати її в очах спонсорів, щоб відрізати від фінансування.

Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада внесла зміни у ст. 3 закону "Про запобігання корупції". Президентський законопроект підтримали 268 народних депутатів. Спочатку законопроект був направлений на звільнення солдатів і молодших офіцерів від необхідності подавати е-декларацій. Проте під час розгляду у другому читанні у законопроект були внесені суттєві правки.

Зокрема, закон зобов'язує подавати е-декларації представників антикорупційних організацій. Зміни антикорупційного законодавства жорстко розкритикували офіційні представники США, ЄС, посли країн "Великої сімки" та міжнародні організації.

Детальніше про проблему невідповідності прийнятих в Україні законів конституційним гарантіям прав і свобод громадян читайте у статті Олександра Банчука "Свобода, яку ми втрачаємо" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".