Учаснику протестної акції в Москві дали тюремний термін

Акторові Кулию дали термін за протести

Тверський районний суд Москви засудив учасника протестної акції "Він нам не Дімон" до восьми місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, повідомляє " Медіазона ".

Актора Юрія Кулія звинувачують в нападі на поліцейського. Прокуратура просила для нього два роки колонії. Справа Кулія розглядалося в особливому порядку, без вивчення доказів і опитування свідків. На особливий порядок погодився сам підсудний, він вирішив визнати свою провину, не дивлячись на заперечення адвоката.



Після оголошення вироку актор пояснив, що визнав провину, розраховуючи на умовний термін.



Кулія звинувачували в насильстві, що не небезпечному для життя і здоров'я, відносно представника влади (частина 1 статті 318 КК РФ). Максимальний термін за цією статтею - п'ять років.