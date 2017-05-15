У Женеві стартував новий раунд переговорів із сирійського конфлікту

Сторони обговорять формування нового сирійського уряду.
У Женеві почнуться переговори щодо Сирії
У Женеві
у вівторок почнеться новий раунд міжсирійських переговорів під егідою ООН, про це повідомив 15 травня спецпредставник всесвітньої організації в Сирії Стаффан де Містура.
Офіційний Дамаск і Вищий комітет з переговорів обговорять боротьбу з тероризмом, формування нового уряду Сирії і проведення вільних виборів.
Предметом діалогу, як очікується, стануть питання формування нового сирійського уряду, проведення вільних виборів, вироблення нової конституції і боротьби з тероризмом.
Новий раунд переговорів щодо Сирії
, недавно початий в Женеві під егідою ООН, спрямований на пошук політичного врегулювання війни. В них беруть участь представники уряду Башара Асада і найбільшої групи сирійської опозиції - Сирійської національної коаліції.
За матеріалами:
Deutsche Welle (Русская редакция)