Топ Новини
<
>

У Женеві стартував новий раунд переговорів із сирійського конфлікту

15 травня в 20:48

Сторони обговорять формування нового сирійського уряду.

Женева-2, Международная конференция по Сирии
У Женеві почнуться переговори щодо Сирії
У Женевіу вівторок почнеться новий раунд міжсирійських переговорів під егідою ООН, про це повідомив 15 травня спецпредставник всесвітньої організації в Сирії Стаффан де Містура. 

Офіційний Дамаск і Вищий комітет з переговорів обговорять боротьбу з тероризмом, формування нового уряду Сирії і проведення вільних виборів.
 
Предметом діалогу, як очікується, стануть питання формування нового сирійського уряду, проведення вільних виборів, вироблення нової конституції і боротьби з тероризмом.

 
Новий раунд переговорів щодо Сирії, недавно початий в Женеві під егідою ООН, спрямований на пошук політичного врегулювання війни. В них беруть участь представники уряду Башара Асада і найбільшої групи сирійської опозиції - Сирійської національної коаліції.
 
За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
Читайте також
Теги Сирія уряд переговори Женева форма боротьба тероризм ООН ВІЛ вибори пошук Асад коаліція
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ