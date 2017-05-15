У Женеві стартував новий раунд переговорів із сирійського конфлікту

У Женеві почнуться переговори щодо Сирії

Женеві у вівторок почнеться новий раунд міжсирійських переговорів під егідою ООН, про це повідомив 15 травня спецпредставник всесвітньої організації в Сирії Стаффан де Містура.

Офіційний Дамаск і Вищий комітет з переговорів обговорять боротьбу з тероризмом, формування нового уряду Сирії і проведення вільних виборів.



Предметом діалогу, як очікується, стануть питання формування нового сирійського уряду, проведення вільних виборів, вироблення нової конституції і боротьби з тероризмом.