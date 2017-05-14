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У ЄС назвали новий запуск ракет в КНДР загрозою для миру у світі

14 травня в 17:39

У своїй заяві Брюссель звернув увагу, що Пхеньян вкотре порушує резолюції Ради безпеки ООН.

КНДР ракета
ЄС закликав КНДР виконувати міжнародні зобов'язання.
Скриншот из YouTube
 У Євросоюзі вважають, що нові випробування ракет в КНДР "ще більше посилять напругу в регіоні".

Про це, як повідомляє Deutsche Welle, йдеться в оприлюдненій в неділю, 14 травня, заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

У Євросоюзі наголосили, що Пхеньян вкотре порушив низку резолюцій Ради Безпеки ООН. Керівництво Північної Кореї закликали дотримуватися "міжнародних зобов'язань" та вести зі світовою спільнотою "діалог на засадах взаємної довіри та порозуміння".

Раніше голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Себастьян Курц гостро засудив КНДР за запуски ракет. 

Сьогодні стало відомо, що КНДР провела новий запускракети. Ракета подолала відстань у 700 км і досягла висоти майже у дві тисячі км. За даними чиновників Південної Кореї і Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР у лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

Нагадаємо, вранці 29 квітня в КНДР відбулися невдалі випробування балістичної ракети. На невдалий пуск відреагував президент США Дональд Трамп. "Північна Корея не поважає прагнення Китаю і його шановного президента, здійснивши сьогодні запуск ракети, хай і невдалий. Погано", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

За матеріалами: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Теги ООН Євросоюз резолюція КНДР
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