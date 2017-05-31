У всьому світі щорічно від паління вмирає сім мільйонів людей – ВООЗ

31 травня – Всесвітній день без тютюну.

31 травня - всесвітній день без тютюну

Щорічно в усьому світі від наслідків паління тютюну вмирають 7 мільйонів осіб, у мільйонів людей розвиваються серйозні хвороби, від шкідливої звички людей страждає і екологія, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я з нагоди Дня без тютюну, який щороку відзначається 31 травня.

"У мільйонів людей розвиваються патології і ускладнення, пов'язані з курінням: це сліпота, імпотенція, стани, що потребують ампутації кінцівок і в цілому ослаблене здоров'я. Куріння – серйозний фактор ризику для виникнення туберкульозу та ВІЛ-інфекції", - сказала Ендрю Блек з ВООЗ, повідомляє Центр новин ООН.

У ВООЗ наголосили, що тютюновий дим містить більше семи тисяч токсичних речовин, включаючи канцерогени, а також парникові гази. Тисячі тонн цих речовин потрапляють в атмосферу, грунт і воду: сигаретні недопалки – найпоширеніший вид відходів. У міських і прибережних районах недопалки складають 30-40 відсотків сміття.

Відзначається також, що ціла низка антитютюнових заходів, що містяться в Конвенції ВООЗ, вже довели свою ефективність. Це - заборона на рекламу сигарет, підвищення акцизів на тютюнові вироби, на сигаретних пачках попередження і заборона на куріння в громадських місцях, на роботі.

У 2011 році дослідження Citigroup показало, що населення розвинених країн у середньому приблизно до 2050 року повністю відмовиться від тютюнопаління. "Відсоток курців знижується в розвинених країнах світу, і знижується більш-менш по прямій лінії на більшості ринків", - вважають аналітики Citigroup.