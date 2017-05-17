У всьому світі кожен день гинуть більше 3 тисяч підлітків – ВООЗ

Більшості смертей можна запобігти, вважають у ВООЗ.

Від брудного повітря найчастіше гинуть дівчинки ryanking999 / Depositphotos

У всьому світі щодня вмирають більше трьох тисяч підлітків, а це близько 1,2 млн осіб на рік. Однак більшості смертей можна запобігти, налагодивши роботу систем охорони здоров'я, освіти та соціальної підтримки, йдеться в новій доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я ( ВООЗ), повідомляє Центр новин ООН.

Дві третини всіх смертей припадає на країни Африки та Південно-Східної Азії з низьким і середнім рівнем доходу. Основними причинами смерті підлітків є травми, отримані в результаті дорожньо-транспортних пригод, інфекції нижніх дихальних шляхів і самогубства. У ВООЗ наголосили, що 2015 році в результаті ДТП загинули 115 тисяч підлітків у віці 10-19 років. Більша частина жертв - хлопчики.

Що стосується дівчаток, то у віці 10-14 років вони найчастіше інфекції нижніх дихальних шляхів, такі як пневмонія, яка часто розвивається в результаті забруднення повітря всередині приміщень через використання брудних видів палива. Ускладнення під час вагітності, важкі пологи і наслідки аборту також є провідними причинами смерті дівчат у віці 15-19 років.

Крім того, експерти ВООЗ занепокоєні суїцидальними нахилами підлітків. Самогубство є третьою за значимістю причиною їх смерті.

"протягом десятиліть у національних планах охорони здоров'я не були визначені завдання по охороні здоров'я підлітків. А між тим відносно невеликі інвестиції, орієнтовані на підлітків, не тільки дозволять виростити здорових людей, але і поліпшать здоров'я наступних поколінь, забезпечивши величезну віддачу", - заявила помічник генерального директора ВООЗ Флавія Бустрео.

Раніше у ЮНІСЕФ заявляли, що забруднення повітря є значним супутнім фактором, щороку призводить до смерті 600 тис. дітей молодше п'яти років.