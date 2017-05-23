У вибуху в Манчестері підозрюється місцевий житель Салман Абеді – поліція

"Ми підозрюємо 22-річного Салмана Абеді. Однак ми не отримали ще підтвердження коронера, так що більше нічого ми з цього приводу не коментуємо", - сказав Хопкінс.
За даними поліції, Абеді народився в Манчестері, а його сім'я була родом з Лівії. Відомо, що у нього є, щонайменше три рідних брата. Він жив за кількома адресами в Манчестері, в тому числі - в будинку на Елстмор-роуд, де поліція провела обшук.
За словами представника манчестерської поліції, її основне завдання зараз - визначити, чи діяв зловмисник поодинці або ж у нього були спільники.
Іен Хопкінс заявив, що поки тіло Абеді не було офіційно ідентифіковано, тому він утримається від подальших коментарів.
У зв'язку з терористичним актом в Манчестері був затриманий 23-річний чоловік, повідомляє Sky News з посиланням на інформацію поліції.
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей раніше підтвердила, що поліція встановила особу людини, яка може бути причетна до вибуху. Вона також назвала інцидент терактом, спрямованим проти беззахисних дітей і молодих людей.
Вибух в Манчестері состоялся после концерту співачкі Аріана Гранде в ніч на 23 травня. Кількість загиблих внаслідок вибуху на стадіоні Manchester Arena досягла 22 осіб. За даними посольства України у Великобритании, громадян України серед постраждалих немає.