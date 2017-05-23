У вибуху в Манчестері підозрюється місцевий житель Салман Абеді – поліція

Теракт в Манчестері міг вчинити 22-річний араб CNN

У скоєнні вибуху на " Манчестер Арені " в Великобританії підозрюється місцевий житель Салман Абеді, повідомив глава міської поліції Іан Хопкінс.

"Ми підозрюємо 22-річного Салмана Абеді. Однак ми не отримали ще підтвердження коронера, так що більше нічого ми з цього приводу не коментуємо", - сказав Хопкінс.



За даними поліції, Абеді народився в Манчестері, а його сім'я була родом з Лівії. Відомо, що у нього є, щонайменше три рідних брата. Він жив за кількома адресами в Манчестері, в тому числі - в будинку на Елстмор-роуд, де поліція провела обшук.



За словами представника манчестерської поліції, її основне завдання зараз - визначити, чи діяв зловмисник поодинці або ж у нього були спільники.



Іен Хопкінс заявив, що поки тіло Абеді не було офіційно ідентифіковано, тому він утримається від подальших коментарів.