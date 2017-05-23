У Венесуелі спалили батьківський будинок екс-президента Уго Чавеса

Під час протестів проти президента Мадуро загинуло вже 48 чоловік.

У місті Сабанеті, штат Барінас натовп протестувальників спалив будинок, де виріс колишній диктатор країни Уго Чавес, повідомляє El Nacional з посиланням на очевидців.

Queman casa Materna de Chavez en Barinas; Enardecidos tras el asesinato de Yorman Bervecia. pic.twitter.com/5CC4xaRDQ6

— Daniel García (@DanielInformaVE) 22 травня 2017 р.

За даними видання, це було зроблено у відповідь на загибель у Барінасі 19-річного студента, учасника протестів. Він був застрелений бійцями боліваріанської національної гвардії. Таким чином, кількість жертв антиурядових протестів у Венесуелі, які тривають вже 50 днів, досягла 48 осіб.

Останнім часом у Венесуелі загострилося політичне протистояння. Незадоволені економічною ситуацією люди вийшли на вулиці з вимогою призначити дострокові вибори. Поліція застосовує зброю, проти неї масово влаштовують барикади і використовують "коктейлі Молотова".

Венесуела знаходиться на межі громадянської війни. Уряд президента Венесуели Ніколаса Мадуро демонструє високу готовність до репресивних дій для придушення народних виступів. Масові демонстрації в Каракасі та інших містах були зустрінуті сльозогінним газом, водометами, пластиковими кулями, а також озброєними цивільними на мотоциклах.