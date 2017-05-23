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У Великобританії затримано підозрюваного в причетності до теракту в Манчестері

23 травня в 14:25

В результаті вибуху на стадіоні в Манчестері загинули щонайменше 22 особи.

взрыв в манчестере
Правоохоронці затримали передбачуваного винуватця теракту в Манчестері
CNN
У зв'язку з терористичним актом в Манчестері був затриманий 23-річний чоловік, повідомляє Sky News з посиланням на інформацію поліції.

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Як повідомляє агентство Reuters, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей раніше підтвердила, що поліція встановила особу людини, яка може бути причетна до вибуху. Вона також назвала інцидент терактом, спрямованим проти беззахисних дітей та молодих людей.

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріани Гранде в ніч на 23 травня. На даний момент число загиблих в результаті вибуху на стадіоні Manchester Arena досягло 22 осіб. За даними посольства України у Великій Британії, громадян України серед постраждалих нема.

За матеріалами: DT.UA
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