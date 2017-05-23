У Великобританії затримано підозрюваного в причетності до теракту в Манчестері

В результаті вибуху на стадіоні в Манчестері загинули щонайменше 22 особи.

Правоохоронці затримали передбачуваного винуватця теракту в Манчестері CNN

Greater Manchester Police says a 23-year-old man has been arrested in connection with the Manchester attack — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 23 травня 2017 р.

У зв'язку з терористичним актом в Манчестері був затриманий 23-річний чоловік, повідомляє Sky News з посиланням на інформацію поліції.

Як повідомляє агентство Reuters, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей раніше підтвердила, що поліція встановила особу людини, яка може бути причетна до вибуху. Вона також назвала інцидент терактом, спрямованим проти беззахисних дітей та молодих людей.

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріани Гранде в ніч на 23 травня. На даний момент число загиблих в результаті вибуху на стадіоні Manchester Arena досягло 22 осіб. За даними посольства України у Великій Британії, громадян України серед постраждалих нема.