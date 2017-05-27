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У Великій Британії знизили рівень терористичної загрози

27 травня в 15:59

"Суворий" уроверь угрозі означає, що нові теракти цілком вірогідні.

Тереза Мэй EPA
Мей повідомила про зниження рівня загрози теракту в Британії
EPA / SIMON DAWSON
Рівень терористичної загрози у Великій Британії знижений з "критичного" до "суворого", заявила в Лондоні прем'єр-міністр Терезу Мей.

"Критичний" рівень в британському ранжирі передбачає неминучість теракту, в той час як "суворий" означає, що нові теракти цілком вірогідні.

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Рівень терористичної загрози у Великобританії був піднятий до "критичного" після теракту на концерті в Манчестері. Тоді загинули 22 людини.

За словами Мей, в розслідуванні цього теракту досягнутий значний прогрес, тим не менш, людям слід зберігати пильність.

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги теракт Манчестер Британія
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