У Великій Британії знизили рівень терористичної загрози

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"Суворий" уроверь угрозі означає, що нові теракти цілком вірогідні.

Мей повідомила про зниження рівня загрози теракту в Британії EPA / SIMON DAWSON

Рівеньу Великій Британії знижений з "критичного" до "суворого", заявила в Лондоні прем'єр-міністр Терезу Мей.

"Критичний" рівень в британському ранжирі передбачає неминучість теракту, в той час як "суворий" означає, що нові теракти цілком вірогідні.

Рівень терористичної загрози у Великобританії був піднятий до "критичного" після теракту на концерті в Манчестері. Тоді загинули 22 людини.

За словами Мей, в розслідуванні цього теракту досягнутий значний прогрес, тим не менш, людям слід зберігати пильність.

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".