У Великій Британії знизили рівень терористичної загрози

"Суворий" уроверь угрозі означає, що нові теракти цілком вірогідні.
"Критичний" рівень в британському ранжирі передбачає неминучість теракту, в той час як "суворий" означає, що нові теракти цілком вірогідні.
Рівень терористичної загрози у Великобританії був піднятий до "критичного" після теракту на концерті в Манчестері. Тоді загинули 22 людини.
За словами Мей, в розслідуванні цього теракту досягнутий значний прогрес, тим не менш, людям слід зберігати пильність.
Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".Інтерфакс-Україна